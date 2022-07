SARTORIUS - Startet die Aktie durch?

Sartorius AG - WKN: 716563 - ISIN: DE0007165631 - Kurs: 382,400 € (XETRA)

Die Sartorius-Aktie markierte am 30. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 631,60 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers in einer starken Korrektur. Dabei fiel der Wert am 21. Februar 2022 unter den langfristigen Aufwärtstrend seit dem Jahr 2009. Anschließend fiel der Wert auf ein Tief bei 303,60 EUR.

Nach einer Erholung auf 384,30 EUR fiel die Aktie zwar auf ein Tief bei 293,30 EUR ab. Aber dieser Rückfall löste keine neue Verkaufswelle aus. Die Aktie drehte am 22. Juni 2022 wieder nach oben. In den letzten Tagen kam es zu einer steilen Rally. Aktuell notiert Sartorius am Widerstand bei 384,30 EUR.

Ausbruch möglich

Gelingt der Sartorius-Aktie ein stabiler Ausbruch über 384,30 EUR, dann käme es zu einem Kaufsignal. Das rechnerische Ziel läge dann bei 503,53 EUR. Wichtige Hürden auf dem Weg dorthin lägen bei 425,50 EUR und 467,52 EUR.

Sollte die Aktie allerdings unter den EMA 50 bei aktuell 350,68 EUR abfallen, dann käme es zu einem neuen Verkaufssignal. In diesem Fall müsste mit einem erneuten Test der Unterstützung bei 293,30 USD.

Fazit: Die Sartorius-Aktie notiert an einer wichtigen Hürde. Gelingt ein stabiler Ausbruch, könnte es zu einer kurzen, aber deutlichen Rally kommen.

Zusätzlich lesenswert:

LANXESS - Rücklauf an den EMA50 fest einplanen?

COMMERZBANK - Luftnummer oder ernsthafter Rebound?

MCDONALD´S - Burgeraktie vor neuer Rally?

Fibonacci, Impuls- und Korrekturwellen lösen Begeisterungsstürme und jede Menge Tradingideen bei Ihnen aus? So geht es André Tiedje auch. Nicht umsonst wird er im deutschsprachigen Raum als der bekannteste Experte für Elliott Wellen angesehen. In seinem Premium-Service Andre Tiedjes Elliot-Wellen-Analysen erhalten Sie regelmäßige Updates zu den wichtigsten Indizes, dem Währungspaar EUR/USD sowie den Rohstoffen Gold und Öl, natürlich tiefgreifend analysiert anhand seines Spezialgebiets der Elliott Wellen. Hier gibt es interessante Set-ups für Ihr Trading, nicht nur regelmäßig, sondern auch nachvollziehbar und nachhandelbar. Jetzt Tage kostenlos testen. Mehr zu André Tiedjes Elliott-Wellen-Analysen

Sartorius

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)