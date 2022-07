CleanGo Innovations Inc.

CLEANGO INNOVATIONS INC. GIBT EIN UPDATE ZUM ZUVOR MITGETEILTEN VORVERTRAG/ ZUR VERTRIEBSVEREINBARUNG MIT DEM DEUTSCHEN VERTREIBER UND EINE VORGESCHLAGENE PRIVATPLATZIERUNG BEKANNT.



12.07.2022 / 06:00 EST/EDT





CLEANGO INNOVATIONS INC. GIBT EIN UPDATE ZUM ZUVOR MITGETEILTEN VORVERTRAG/ ZUR VERTRIEBSVEREINBARUNG MIT DEM DEUTSCHEN VERTREIBER UND EINE VORGESCHLAGENE PRIVATPLATZIERUNG BEKANNT.

Vancouver, British Columbia, den 12. Juli 2022 – CleanGo Innovations Inc. (CSE:CGII) (CNSX:CGII.CN) (OTC:SOFSF) (FRA:APO2) CleanGo Innovations Inc. („CleanGo” oder das „Unternehmen”) freut sich, ein Update über seinen Vorvertrag mit HAST bekanntgeben zu können. Im April dieses Jahres lud CleanGo die Geschäftsführung von HAST nach Houston (Texas) ein. Bei dieser Zusammenkunft präsentierte CleanGo seine neue, ca. 930 m² große Anlage in Houston, wo die Gruppen die Vorteile der neuen Anlage für beide Unternehmen besprachen. Diese Gespräche führten im Juni zu weiteren Meetings in Hamburg. Dabei erörterten CleanGo und HAST die Bedingungen für eine Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen, und die Parteien haben jetzt damit begonnen, eine endgültige Vereinbarung auszuarbeiten. Anthony Sarvucci, CEO von CleanGo, erklärte: „Es war uns eine Ehre, das Team von HAST bei uns in Houston willkommen zu heißen. Diese Gesellschaft passt hervorragend zu unserem Geschäftsmodell, genauso wie wir zu ihrem. Bei meiner letzten Reise nach Hamburg konnten wir die Produktlinien besprechen, die unsere jeweiligen Geschäftsaktivitäten in der Zukunft ergänzen werden, und wir freuen uns auf eine langfristige und erfolgreiche Geschäftsbeziehung zwischen unseren beiden Unternehmen.” CleanGo Innovations geht davon aus, in den kommenden Wochen Informationen über den Abschluss der Vereinbarung und zugehörige Einzelheiten mitteilen zu können. CleanGo möchte außerdem einen Vorschlag für eine Privatplatzierung von bis zu 750.000 Einheiten („Einheiten”) zu einem Preis von 0,40 $ pro Einheit (Bruttoeinnahmen von 300.000 $) unterbreiten (das „Angebot”). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital von CleanGo und einer Hälfte eines Optionsscheins (der „Optionsschein”). Jeder vollständige Optionsschein berechtigt zum Kauf einer Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,60 $ über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Ausgabe. Die Optionsscheine unterliegen einer Fälligkeitsklausel, wenn der Kurs der Stammaktien für einen Zeitraum von zehn aufeinanderfolgenden Tagen über 0,85 $ liegt. Die Erlöse des Angebots werden als Betriebskapital verwendet. Über CleanGo Innovations CleanGo Innovations Inc. ist ein internationales börsennotiertes ESG-Unternehmen (Environment, Social, Governance), das Erträge generiert und sich auf die Entwicklung von Unternehmen für grüne, ungiftige und nachhaltige Technologien im Frühstadium spezialisiert hat. Wir bieten Zugang zu Kapital, Geschäftsführungsdiensten und Branchenerfahrung, um unser Unternehmensportfolio auszubauen. Das erfahrene Team von CleanGo Innovations erarbeitet neue Ideen und wissenschaftsbasierte Innovationen, um Lösungen für die heutige Welt zu finden, in der wir leben. Die CleanGo-Produkte decken einen umfassenden Bereich ab und beinhalten Lösungen für Einzelhandelskunden sowie gewerbliche und industrielle Abnehmer. Die Kunden verlassen sich auf hochwertige ungiftige Produkte, um ihre Wohnungen sauber zu halten und dafür zu sorgen, dass ihre Lieben sicher sind. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://cleangogreengo.com oder www.cleangoinnovations.com Im Namen des CEO & des Vorstands Anthony Sarvucci

Chief Executive Officer

CleanGo Innovations Inc.

anthony@cleangogreengo.com Paul Searle Investor Relations 1 778 240 7724 WEDER DIE KANADISCHE WERTPAPIERBÖRSE NOCH IHRE AUFSICHTSBEHÖRDE ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG. Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen: „zukunftsgerichtete Aussagen”) im Sinne der einschlägigen kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie „wird”, „plant“, „erwartet“, „könnte“, „beabsichtigt“, „glaubt“, „schlägt vor“ oder Abwandlungen dieser Wörter, einschließlich deren Verneinungen, und Sätze, die sich auf bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten oder ergriffen oder erzielt werden könnten, würden, sollten oder werden, gekennzeichnet. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund von zahlreichen Faktoren von denjenigen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Dazu gehören Risiken und Unwägbarkeiten bezüglich allgemeiner Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen oder Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die den Betrieb des Unternehmens betreffen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für künftige Leistungen oder Ereignisse sind und sie sich dementsprechend aufgrund der Inhärenten Unsicherheit solcher Aussagen nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. In dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen werden zum Datum dieser Veröffentlichung abgegeben und das Unternehmen beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben ist.

Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de