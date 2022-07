Trading-Chance McDonald’s: Die Chancen liegen jetzt auf der Short-Seite

Werbung

Die McDonald’s-Aktie steht im bisherigen Jahressaldo weit besser da als der Dow Jones. Zuletzt wurde sie offenbar als „sicherer Hafen“ gesehen. Aber damit könnte es sehr bald vorbei sein. Denn die Aktie ist überkauft und die Argumente, die für weiter steigende Kurse sprechen, sind reichlich dünn. Eine Trading-Chance Short.

Gegessen wird immer, sicher. Auch in einem rezessiven Umfeld. Aber wenn immer mehr Menschen das Geld knapp wird, ist McDonald’s nicht gerade die Adresse, um sich preisgünstig zu ernähren. Und darüber hinaus hat auch die Fast Food-Kette mit Lieferproblemen zu kämpfen, mit steigenden Kosten sowieso. Die Bilanz des zweiten Quartals, die Ende des Monats kommt, könnte die Anleger massiv enttäuschen, der Ausblick dann erst recht.

Die Gewinnmarge dürfte deutlich unter Druck gekommen sein

Nicht nur in Fernost wurden bei McDonald’s die Pommes Frites knapp. Auch hierzulande waren einige Produkte des Öfteren nicht zu bekommen. Und das, was zu bekommen war, wurde zu höheren Transport- und Einkaufspreisen produziert. Einfach die Preise erhöhen? Einiges ist ja bereits teurer, nur machen die Kunden das nicht unbegrenzt mit. Momentan sieht der Durchschnitt der Analystenprognosen für das zweite Quartal noch einen über dem Ergebnis des Vorjahresquartals liegenden Gewinn pro Aktie. Aber so wie im ersten Quartal, als die Verbraucher noch weitaus weniger vorsichtig und die Materialengpässe geringer waren, wird es nicht gelaufen sein.

Die Gewinnmarge dürfte bei McDonald’s unter Druck gekommen sein, daher ist es sehr gut möglich, dass die momentane Quartals-Prognose eines Gewinns von 2,46 US-Dollar pro Aktie unterschritten wird und der Ausblick düsterer ausfällt. Was ganz und gar nicht zum Verlauf der Aktie passt, die seit Mitte Juni kräftig und weit mehr als der Gesamtmarkt zugelegt hat und im Jahressaldo gerade einmal fünfeinhalb Prozent hinten liegt.

Die Aktie ist im oberen Bereich der Handelsspanne angekommen

Ob sich diese Aufwärtsbewegung unterhalb oder in der Widerstandszone 259,61 zu 262,88 US-Dollar festfahren wird oder noch ein Stück weiterläuft, ist in einem derart emotionalen Umfeld, in dem sich Anleger auch an wacklige Strohhalme klammern, nicht vorhersagbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass die McDonald’s-Aktie jetzt bereits im oberen Bereich ihrer Handelsspanne angekommen und damit mehr Luft nach unten als nach oben ist, ist aber hoch.

Quelle: marketmaker pp4

Damit könnte man sich hier auf ein „Range-Trading“ verlegen, sprich im vermutlich oberen Bereich der Handelsspanne Short gehen, später in ihrem unteren Bereich die Position glattstellen und auf Long drehen. Mit Blick auf die nahe gekommenen Widerstandslinien und den überkauften, im Chart unten mit eingeblendeten Stochastik-Oszillator wäre jetzt also ein Short-Trade an der Reihe.

Range-Trading mit einem (anfangs) gezielt weiten Stop Loss

Bei einem solchen Range-Trading muss man anfangs mit einem gezielt weiten Stop Loss arbeiten. Den zieht man aber umgehend deutlich enger, wenn die Aktie wirklich nach unten gedreht hat, zunächst dann knapp über den oberen Wendepunkt, danach knapp über die einzelnen, nach unten durchbrochenen Unterstützungen.

Wir haben für einen solchen Range-Trade ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas herausgesucht. Dieses Zertifikat weist mit einem Basispreis und K.O.-Level bei 317,293 US-Dollar einen Hebel von 3,85 aus. Den Stop Loss platzieren wir bei der Aktie bei 273 US-Dollar, umgerechnet auf das Zertifikat entspräche das beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0050 einem Kurs von 4,40 Euro. Die WKN dieses Zertifikats lautet PH3T44.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 259,61 US-Dollar, 262,88 US-Dollar, 271,15 US-Dollar

Unterstützungen: 232,17 US-Dollar, 228,34 US-Dollar, 217,67 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf McDonald‘s

Basiswert McDonald‘s WKN PH3T44 ISIN DE000PH3T447 Basispreis 317,293 US-Dollar K.O.-Schwelle 317,293 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,85 Stop Loss Zertifikat 4,40 Euro

