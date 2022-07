Brent Crude Öl: Technisch nahe Verkaufssignal

Ein genauer Blick auf das in Europa gehandelte Rohöl der Nordseesorte Brent Crude zeigt eine mögliche Auflösung einer seit Kriegsausbruch in der Ukraine andauernden Handelsphase zwischen 100,00 und grob 125,00 US-Dollar. Allein am Dienstag verlor der Future gut 6,3 Prozent an Wert und rutschte unter die psychologisch wichtige Marke von 100,00 US-Dollar ab. Sollten sich die Abschläge in den kommenden Tagen fortsetzen, könnte seit den Kursspitzen aus Anfang März um 138,03 US-Dollar eine regelkonforme und dreiwellige Konsolidierung hervorgehen und würde einen Short-Ansatz rechtfertigen.

100 USD wackeln

Aus technischer Sicht wird ein Short-Investment erst unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei derzeit 96,73 US-Dollar interessant und könnte infolgedessen nach Auflösung der vorherigen Handelsspanne Abschläge auf 86,71 US-Dollar bereithalten. Zuvor sollten Investoren nach Abschluss eines potenziellen fünfwelligen Impulses erst noch die Konsolidierung in Form von drei Wellen zurück in den Bereich von 115,00 US-Dollar abwarten. Dieses Niveau würde sich sehr gut für einen anschließenden Short-Ansatz eignen, sonst erst unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts. Ein bullisches Szenario kann für Brent Crude Öl erst oberhalb von 125,20 US-Dollar abgeleitet werden. In diesem Fall könnte noch einmal ein Test der aktuellen Jahreshochs um 138,03 US-Dollar bevorstehen.