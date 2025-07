Nach dem schwächeren Abschluss der Vorwoche dürfte der Dax am Montag wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,15 Prozent höher auf 23.836 Punkte. Insgesamt bleibt der Dax in seiner Konsolidierung vom Rekordhoch Anfang Juni bei 24.479 Punkten.

Die Anleger warten vor einem wichtigen Stichtag unruhig auf den Ausgang des Zollkonflikts mit den Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass er im Zollstreit etwa zwölf Briefe an Länder verschicken will. Ob auch EU-Staaten darunter sind, ist unklar. Einzelheiten zum Schreiben nannte er nicht. Am Montag will er mehr darüber berichten.

USA: Feiertag

An den US-Aktienbörsen wurde am Freitag wegen des Unabhängigkeitstags nicht gehandelt.

Asien: Verluste

Die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Zollstreit der USA mit vielen Ländern belastet die Märkte in Asien zum Wochenstart. US-Präsident Donald Trump kündigte vor einem wichtigen Stichtag an, dass er im Zollstreit etwa zwölf Briefe an Länder verschicken will. Einzelheiten zu den Schreiben nannte er nicht.

Am Montag will er mehr darüber berichten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab im späten Handel 0,5 Prozent nach. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen sank um 0,6 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,5 Prozent ein.

Anleihen:

Devisen:

Rohöl:

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 805 (810) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 431 (419) EUR - 'BUY'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR KION AUF 54 (49) EUR - 'OUTPERFORM'

JPMORGAN HEBT PROSIEBENSAT.1 AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 11 (7) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 49 (45) EUR - 'UNDERWEIGHT'

UBS SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 300 (307) EUR - 'BUY'

Redaktion onvista/dpa-AFX