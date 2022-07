Clorox erhöht die Dividende

Der amerikanische Konsumgüterkonzern Clorox Co. (ISIN: US1890541097, NYSE: CLX) wird seinen Aktionären rund 2 Prozent mehr Dividende bezahlen. Die Quartalsdividende wird von 1,16 US-Dollar auf 1,18 US-Dollar erhöht. Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet nun 4,72 US-Dollar ausgeschüttet.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 143,89 US-Dollar (Stand: 12. Juli 2022) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,28 Prozent. Die nächste Auszahlung an die Aktionäre erfolgt am 12. August 2022 (Record day: 27. Juli 2022). Der Konzern zahlt seit über 50 Jahren in Folge eine Dividende.

Clorox ist ein Konsumgüterhersteller aus Kalifornien. Zu den Kernprodukten zählen Haushaltsreiniger. Mit rund 9.000 Mitarbeitern wurde in den ersten 9 Monaten (31. März 2022) des laufenden Geschäftsjahres 2022 ein weltweiter Umsatz von 5,31 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 5,54 Milliarden US-Dollar) erzielt. Der Gewinn lag bei 361 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 613 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2022 notiert die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 17,48 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 17,45 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. Juli 2022).

