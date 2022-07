Dax-Anleger bleiben vor US-Inflationsdaten auf der Hut

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger bleiben vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten vorsichtig.

Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Mittwoch um 0,8 Prozent auf 12.800 Punkte nach. Anleger erwarteten von der Inflationsrate Hinweise auf das Tempo der Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. "Die Märkte sind in Sorge, dass die Notenbanken zu stark an der Zinsschraube drehen und damit die Industrieländer in die Rezession führen", sagte Norbert Frey, Fondsexperte der Fürst Fugger Privatbank.

Bei den Einzelwerten ging es gegen den Trend für Fraport-Aktien zunächst rund zwei Prozent nach oben, nachdem die Fluggastzahlen am Frankfurter Flughafen im Juni einen neuen Höchstwert seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie erreicht hatten. Zudem profitierten die Aktien von einer Hochstufung, sagte ein Händler. Dagegen gaben die Titel des Online-Brokers FlatexDegiro nach Zahlenvorlage um bis zu 4,5 Prozent nach. Höhere Marketingausgaben hätten die Rentabilität belastet, konstatierten die Experten von Jefferies.