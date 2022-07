DAX: Bullen schöpfen wieder Mut

Trotz einer desolaten Stimmung unter Investoren und Unternehmern konnte der DAX-Index am Dienstag seine anfängliche Schwäche in kurzzeitige Stärke umwandeln und hinterließ zum Handelsschluss an der Frankfurter Börse im Kursverlauf eine Hammerkerze. Dies deutet auf Sicht der nächsten Tage auf eine Fortsetzung der Erholungsbewegung hin.

Insgesamt bleibt das Aufwärtspotenzial jedoch durch die zahlreichen Widerstände begrenzt, ein Anstieg an 13.000 Punkte könnte demnächst bevorstehen, darüber in den Bereich von 13.185 Punkten. Dort wird sich dann der weitere Werdegang erst noch entscheiden müssen.

Favorisiert wird allerdings ein neuerlicher Rückfall auf frische Jahrestiefs, unterhalb von 12.400 Zählern würden demnach Abschläge auf 12.200 und darunter 11.600 Punkte drohen. Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss des potenziellen Doppelbodens im Bereich von 12.400 Punkten beim DAX können nach neuester Auswertung erst oberhalb von 15.000 Punkten eingeräumt werden.

Erste Wirtschaftsdaten hat China in der Nacht zum Mittwoch mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus Juni vorgelegt, Deutschland zieht mit seinen Verbraucherpreisen aus Juni (endgültig) um 8:00 Uhr nach. Um 8:45 Uhr stehen Frankreichs Verbraucherpreise auf der Agenda, um 10:00 Uhr der IEA-Monatsbericht zum Ölmarkt. Nur eine Stunde später wird die europaweite Industrieproduktion aus Mai vorgestellt, ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche hinzu, ab 14:30 Uhr folgen eine Reihe Zahlen zu Realeinkommen und Verbraucherpreisen (Kernrate) aus Juni der US-Amerikaner.