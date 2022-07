RHEINMETALL - Ausbruchsversuch missglückt

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 182,950 € (XETRA)

Die Rheinmetall-Aktie markierte am 22. April 2022 ein Hoch bei 225,00 EUR und beendete damit den steilen Run ab 30. November 2021, der wegen der geplanten Aufrüstung der Bundeswehr in Folge des Ukrainekriegs im Februar 2022 einen massiven Schub erhalten hatte.

Nach einem Rücksetzer auf 175,25 EUR attackierte die Aktie Ende Juni das Hoch bei 225,00 EUR und kletterte in der Spitze sogar auf das aktuelle Allzeithoch bei 227,90 EUR. Aber ein stabiler Ausbruch gelang nicht. In den letzten Tagen gab der Aktienkurs wieder nach. Er nähert sich erneut der Marke bei 175,25 EUR an.

Doppeltop droht?

Erst einmal ist die Bewegung zwischen 225,00 und 175,25 EUR eine neutrale Tradingrange. Insofern bietet sich im Bereich um 175,25 EUR sogar die Chance auf einen CRV-Trade.

Ein CRV-Trade weist eine hohe Chance auf und das Risiko ist sehr begrenzt. Aber solche Trades werden auch oft ausgestoppt. Daher muss man bei solchen Trades mit einer geringen Trefferquote leben. Die Gewinne kommen aus wenigen Gewinnertrades.

Alternativ wartet man hier auf den Ausbruch aus der Range und agiert in Ausbruchsrichtung. Bei einem stabilen Ausbruch nach oben könnte die Aktie einen weiteren großen Schritt zum langfristigen Ziel bei ca. 300 EUR kommen. Sollte der Wert aber stabil unter 175,25 EUR abfallen, ergäbe sich ein rechnerisches Ziel bei 134,76 EUR. Damit würde sich die Aktie dem log. 50 % Retracement der Rally ab November 20221 und dem noch offenen Aufwärtsgap vom 28. Februar annähern.

Fazit: Die Rheinmetall-Aktie nähert sich einer wichtigen Unterstützung an. Hier könnte es wieder zu Käufen kommen.

Zusätzlich lesenswert:

DEXCOM - Bodenbildung oder Trendfortsetzung?

BASF - Fundamental stärker, technische Erholung noch fragil

VAT GROUP – Weiter strammes Wachstum

Fibonacci, Impuls- und Korrekturwellen lösen Begeisterungsstürme und jede Menge Tradingideen bei Ihnen aus? So geht es André Tiedje auch. Nicht umsonst wird er im deutschsprachigen Raum als der bekannteste Experte für Elliott Wellen angesehen. In seinem Premium-Service Andre Tiedjes Elliot-Wellen-Analysen erhalten Sie regelmäßige Updates zu den wichtigsten Indizes, dem Währungspaar EUR/USD sowie den Rohstoffen Gold und Öl, natürlich tiefgreifend analysiert anhand seines Spezialgebiets der Elliott Wellen. Hier gibt es interessante Set-ups für Ihr Trading, nicht nur regelmäßig, sondern auch nachvollziehbar und nachhandelbar. Jetzt Tage kostenlos testen. Mehr zu André Tiedjes Elliott-Wellen-Analysen

Rheinmetall

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)