Mondelez zahlt Dividende aus

Der amerikanische Lebensmittelkonzern Mondelez International Inc. (ISIN: US6092071058, NASDAQ: MDLZ) wird an diesem Donnerstag eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,35 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Record date war der 30. Juni 2022.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet zahlt der Konzern somit 1,40 US-Dollar aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 61,97 US-Dollar (Stand: 13. Juli 2022) bei 2,26 Prozent. Im Juli 2021 wurde die Quartalsdividende von 0,315 US-Dollar auf 0,35 US-Dollar erhöht.

Mondelez erzielte im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 Umsätze von 7,76 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,24 Mrd. US-Dollar), wie am 26. April 2022 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 861 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 968 Mio. US-Dollar). Im Herbst 2012 spaltete sich Kraft Foods in zwei Unternehmen auf. Das Lebensmittel-Geschäft in Nordamerika wurde unter dem Firmennamen Kraft Foods fortgeführt, während das internationale Geschäft in Mondelez umbenannt wurde. Unter dem Namen Mondelez International werden Marken wie Oreo, Prince, Milka, Trident Kaugummi oder Philadelphia geführt.

Seit Jahresbeginn 2022 weist die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street ein Minus von 6,55 Prozent auf. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 86,58 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. Juli 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de