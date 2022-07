PINTEREST - Elliott steigt ein, Aktie +15%!

Pinterest Inc. - WKN: A2PGMG - ISIN: US72352L1061 - Kurs: 17,560 $ (NYSE)

Nach der geplatzten Übernahme durch Paypal kannte die Aktie von Pinterest nur eine Richtung: gen Süden. Auch der gestrige Handel war von Abgaben geprägt, ehe eine Meldung über den Einstieg eines neuen Großaktionärs zwischenzeitlich für einen Kurssprung von rund 20 % sorgte.

Elliott kauft 9 % der Aktien

Wie das Wall Street Journal berichtet, hat der bekannte und umtriebige aktivistische Investor Elliott Management eine Position beim Social-Media-Netzwerk Pinterest aufgebaut. Elliott sei in den vergangenen Wochen im regen Austausch mit den Pinterest-Verantwortlichen gewesen und habe dem Unternehmen mitgeteilt, dass er nun der größte Anteilseigner sei, so das Magazin, nennt aber keine exakten Quellen. In der Regel ist das WSJ aber bestens informiert.

Heißt das, es werden Köpfe bei Pinterest rollen? Nun, der erste Vorstandswechsel ist noch gar nicht so lange her. Erst Ende Juni wurde bekannt, dass Bill Ready, ein ehemaliger Google-Executive, den Mitgründer und bisherigen CEO Ben Silbermann mit sofortiger Wirkung ablösen wird. Das erscheint vor dem Hintergrund des Elliott-Einstiegs inzwischen in einem ganz anderen Licht. Elliott war im Jahr 2020 immer wieder durch sein Twitter-Engagement in den Schlagzeilen. Ähnliche Branche, ähnliche Probleme. Das Know-How bei Elliott scheint aber in jedem Fall vorhanden, für die Pinterest-Aktionäre könnte dies ein Gewinn sein.

Pinterest-Aktie (Wochenchart)

Mit Blick auf den Kursverlauf muss sich sowieso etwas gravierend ändern. Die Aktie hat vom Allzeithoch in der Spitze über 80 % ihres Kurswertes eingebüßt, ein Boden ist auch aktuell noch nicht in Sicht. Ist die Aktie inzwischen fundamental interessant? Elliott scheint es jedenfalls so zu sehen. Positiv zu werten ist, dass Pinterest profitabel arbeitet. Analysten erwarten im laufenden Jahr einen Free Cashflow von rund 470 Mio. USD, deutlich weniger als 2021, aber immerhin. Die Prognose für 2023 belaufen sich derzeit auf einen Umsatz von 3,57 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD. Der Free Cash Flow könnte dann wieder in Richtung 650 Mio. USD ansteigen. Ende 2021 hatte Pinterest rund 2,5 Mrd. USD Nettocash auf der hohen Kante, die KUVs liegen bei 3,9 und 3,3. Ich könnte mir vorstellen, dass die Analystenprognosen auch hier zu optimistisch sind, aber von einer abgehobenen Bewertung kann man inzwischen sicherlich nicht mehr sprechen.

Noch kein abgeschlossener Boden

Der Abgleich mit der Charttechnik liefert dagegen noch keinerlei Entwarnung. Die Muster sind weiter sehr fragil, daran würde auch der aktuell angezeigte Anstieg von 15 % in der Vorbörse nichts ändern. Die Aktie verläuft unter dem EMA50 und prallte dort immer wieder nach unten ab, auch deckelt ein Abwärtstrend. Für technische Kaufsignale müssen sich Anleger folglich noch gedulden.

Fazit: Ich hab die Pinterest-Aktie schon seit geraumer Zeit auf der Watchlist. Der Einstieg von Elliott zeigt, dass auch andere Investoren die Aktie inzwischen attraktiv bewertet sehen. Als alleiniges Investmentkriterium ist ein Einstieg wie der von Elliott aber sicherlich zu wenig. Auch gefällt mir der Chart bislang nicht. Daher bleibt der Titel bis auf Weiteres nur ein Watchlistkandidat. Den nächsten Quartalsbericht wird Pinterest am 27. Juli vorlegen.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 2,58 2,97 3,57 Ergebnis je Aktie in USD 1,13 0,89 1,06 Gewinnwachstum -21,24 % 19,10 % KGV 16 20 17 KUV 4,5 3,9 3,3 PEG neg. 0,9 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Pinterest-Aktie

