ANALYSE-FLASH/ Jefferies: Gesunkene Verlusterwartung entscheidend bei Deliveroo

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deliveroo nach der Senkung der Wachstumsprognose für das Bruttowarenvolumen (GTV) mit einem Kursziel von 240 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne sieht in seiner ersten Reaktion am Montag sogar positive Rückschlüsse für die Aktien des Essenslieferanten. Aktuell sei die Profitabilität in der Branche das entscheidende Thema, so der Experte. Und bei gleichbleibender Erwartung für die Marge auf das GTV sinke die Schätzung für den am Jahresende anstehenden Verlust von Deliveroo./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 02:38 / ET

Charts zu den Werten im Artikel Deliveroo A

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 02:38 / ET