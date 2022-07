ENPHASE ENERGY - Irre Vola in der Range

Enphase Energy Inc. - WKN: A1JC82 - ISIN: US29355A1079 - Kurs: 206,430 $ (Nasdaq)

Man hat das Gefühl, als seien die Anleger bei Aktien aus dem regenerativen Bereich derzeit hin- und hergerissen. Auf der einen Seite das Ziel vieler Länder unabhängiger von fossilen Brennstoffen werden und verstärkt in Solar- und Windenergie investieren zu wollen, was positiv zu werten ist. Auf der anderen Seite immer noch der Ölpreis als Konkurrent bzw. Gradmesser, der in den vergangenen Wochen sich um über 20 % verbilligt hat. Dieses Hin und Her zeigt auch der Chart von Enphase Energy.

Baldiges Ende der Range?

Grundsätzlich ist die Ausgangslage bei diesem Wert ansprechend. Er notiert nur unweit des Allzeithochs, hat sich also deutlich besser als der Gesamtmarkt geschlagen. Im Mai verließ der US-Solartitel einen Abwärtstrendkanal und sendete damit ein Kaufsignal aus. Auch notiert er über den beiden EMAs 50 und 200, die weiter ansteigen.

Aus charttechnischer Sicht benötigen die Bullen nun einen Befreiungsschlag, indem sie die Zone zwischen 220,96 und 229,04 USD hinter sich lassen. Gelingt diese, wäre der Weg bis zum Allzeithoch bei 282,46 USD frei. Kurse über 282,46 USD wären auch langfristig positiv zu sehen. Auf der Unterseite unterstützt neben den beiden EMAs 50 und 200 die Zone 173,98 bis 167,23 USD. Erst darunter werden Abgaben in Richtung 143,45 USD wahrscheinlicher.

Fazit: Bei der Aktie von Enphase Energy ist Geduld gefragt. Wer jeder kleinen Kursbewegung zuletzt hinter gesprungen wäre, hätte in der Range bislang nur eingezahlt. Die grundsätzliche Tendenz ist positiv, ein Ausbruch zur Oberseite mit Kursen deutlich über 229 USD ist für ein Kaufsignal aber vonnöten. Den nächsten Quartalsbericht wird Enphase am 26. Juli vorlegen.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 1,38 2,09 2,746 Ergebnis je Aktie in USD 2,41 3,48 4,36 Gewinnwachstum 44,40 % 25,29 % KGV 86 59 47 KUV 20,2 13,4 10,1 PEG 1,3 1,9 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Enphase Energy-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)