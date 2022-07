Hitzewelle erreicht Nord-Europa - Höchsttemperaturen in Deutschland und Großbritannien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London/Berlin (Reuters) - Deutschland und Großbritannien stellen sich auf den vorläufigen Höhepunkt der Hitzewelle mit neuen Rekordtemperaturen ein.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Dienstag vor starken Wärmebelastungen. Punktuell wird im Westen am Nachmittag mit Temperaturen um die 40 Grad gerechnet. Die Behörde schätzte auch die Waldbrandgefahr aufgrund hoher Trockenheit als sehr hoch ein.

In Großbritannien bereiteten staatliche und private Einrichtungen nach der heißesten Nacht je gemessenen Nacht auf Rekordtemperaturen in Höhe von 40 Grad vor. "Wir werden wahrscheinlich den heißesten Tag erleben, der jemals aufgezeichnet wurde", sagte Transportminister Grant Shapps. Die Regierung in London hat angesichts der Hitze den Notstand ausgerufen.

"Unsere Infrastruktur, von der ein großer Teil noch aus der viktorianischen Zeit stammt, ist einfach nicht für solche Temperaturen geeignet", sagte Shapps. Am Vortag hatte der Londoner Flughafen Luton wegen einer Überhitzung der Landebahn seinen Betrieb eingestellt. Zugverbindungen wurden wegen der Gefahr der Verformung von Gleisen ausgedünnt oder eingestellt.

Nach Angaben von Meteorologen verschiebt sich die Hitzeglocke über Europa nach Norden. Damit könnte sich die Lage in Südeuropa etwas entspannen. Die glühende Hitze hatte verheerende Waldbrände vor allem in Frankreich, Portugal und Spanien ausgelöst. Sicherheitskräfte sind dort seit Tagen im Einsatz, Hunderte Menschen starben an den Folgen der Hitze und Tausende Menschen mussten angesichts nahender Feuersbrünste vorsorglich ihre Häuser verlassen.

(Bericht von Kylie MacLellan und Marie-Louise Gumuchian, geschrieben von Nette Nöstlinger. Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)