Europa unter Hitzeglocke - Höchsttemperaturen in Deutschland und Großbritannien

London/Berlin/Paris (Reuters) - Hitzerekorde, Waldbrände und Notlagen: Weite Teile Europas lagen am Dienstag unter einer drückenden Hitzeglocke mit stellenweise noch nie erreichten Höchstwerten.

Im Südwesten Englands zeigten die Thermometer nach Angaben des britischen Wetterdienstes Rekordwerte von 40 Grad Celsius an. Im Südwesten Frankreichs versuchten Feuerwehrleute ausgedehnte Waldbrände einzudämmen. Nach Angaben von Meteorologen wanderte die Hitzewelle Richtung Nordosten und erfasste damit zunehmend Deutschland. In den besonders betroffenen Regionen im Südwesten Europas könnte dies die lang erwartete Entspannung bringen. Die glühende Hitze hat verheerende Waldbrände vor allem in Frankreich, Portugal und Spanien ausgelöst. Hunderte Menschen Leute starben nach einem Hitzekollaps, Zehntausende Menschen mussten aus ihren Häusern evakuiert werden.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor starken "Wärmebelastungen". Punktuell rechneten die Meteorologen am Nachmittag in Westdeutschland mit rekordverdächtigen Temperaturen um die 40 Grad. Der DWD schätzte auch die Waldbrandgefahr aufgrund hoher Trockenheit als sehr hoch ein. Das Technische Hilfswerk (THW) war nach eigenen Angaben bei verschiedenen Bränden im Einsatz. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft erwartete eine hohe Zahl hitzebedingter Krankheitsfälle. Von 2000 bis 2015 hätte sich die Zahl der jährlichen Hitze-Patienten mehr als verdoppelt, sagte ein Sprecher. Die Lage der Mitarbeiter sei in diesem Jahr wegen Corona-bedingten Personalausfälle ohnehin schwierig. Bundesumweltministerin Steffi Lemke rief die Bevölkerung zum Wassersparen auf. Es gebe aktuell keine Gefährdung der Trinkwasserversorgung, doch dies müsse auch in Zukunft so bleiben, sagte die Grünen-Politikerin dem Nachrichtensender n-tv.

In Großbritannien, wo bereits zu Wochenbeginn der Hitze-Notstand ausgerufen wurde, führten die Rekordtemperaturen zu Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr. "Unsere Infrastruktur, von der ein großer Teil noch aus der viktorianischen Zeit stammt, ist einfach nicht für solche Temperaturen geeignet", sagte Transportminister Grant Shapps. Am Vortag hatte der Londoner Flughafen Luton wegen einer Überhitzung der Landebahn seinen Betrieb eingestellt. Zugverbindungen wurden wegen der Gefahr der Verformung von Gleisen ausgedünnt oder eingestellt.

AUSGEDEHNTE WALDBRÄNDE IN FRANZÖSISCHEM WEINANBAUGEBIET Im Süden Europas versuchen Einsatzkräfte die verheerende Feuersbrunst in den Griff zu bekommen. In der Weinbauregion Gironde in Frankreich registrierten die Einsatzkräfte die größten Waldbrände seit über 30 Jahren. Ein Mann wurde unter dem Verdacht der Brandstiftung festgenommen. In der Region nahe Bordeaux haben die Flammen seit vergangener Woche eine Fläche von 19.300 Hektar verwüstet. Insgesamt 34.000 Menschen mussten angesichts nahender Feuersbrünste vorsorglich ihre Häuser verlassen.

In Spanien kämpften Feuerwehrleute und Helfer gegen mehr als 30 Waldbrände. Über 6000 Menschen aus 32 Dörfern müssten im Nordwesten ihre Häuser verlassen. In Portugal warnte der Wetterdienst, 50 Gemeinden vor allem im Norden und der Mitte des Landes könnten vom Feuer überrannt werden.

Neben der Hitze warnten Experten auch vor einer steigenden Ozon-Belastung. "Die Auswirkungen auf die Luftqualität sind nicht zu vernachlässigen", sagte Mark Parrington, leitender Wissenschaftler des Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Eine hohe Ozonbelastung verschlimmert Atemwegs- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wird mit einer erhöhten Sterblichkeitsrate in Verbindung gebracht. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO wurden die Grenzwerte im Südwesten Englands, Nord-Frankreich und im Benelux überschritten. Ozon entsteht durch die Wechselwirkung von Wärme und Sonnenlicht mit Treibhausgasen. Die Ozonbildung beschleunige sich während einer Hitzewelle, sagte Parrington.