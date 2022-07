Hypoport Aktie: Wachstum geht deutlich zurück - neues Futter für die Bären?

Schlechte Nachrichten für das Unternehmen aus Lübeck. Die steigenden Zinsen belasten das Geschäft des Finanzdienstleisters zunehmend. Hypoport, die sich als Technologieunternehmen im Kredit- und Finanzierungsbereich verstehen, hat deutlich an Wachstum verloren. Die Kreditplattform Europace, die ausschließlich von den Lübeckern betrieben wird, wuchs mit nur noch 5 Prozent an Transaktionsvolumen auf 26,4 Milliarden Euro.

Zum Vergleich: Im Vorquartal lag das Wachstum noch bei 26 Prozent. Der Grund für das deutlich langsamer Wachstums sind laut Hypoport die steigenden Zinsen. So hätten viele in Erwartung derer im vorletzten Quartal noch einmal "günstig" finanziert. Inzwischen sei aber die Nachfrage wegen der hohen Unsicherheit zurückgegangen. Die Anleger nehmen die Zahlen heute allerdings freundlich auf. Die Aktie liegt hauchdünn im Plus.

Aktie ist Risiken ausgesetzt

Hypoport hatte sich einst die Revolution der Kreditvergabe auf die Fahnen geschrieben. Allerdings ist das Geschäftsmodell aktuell hohen Risiken ausgesetzt. Neben steigenden Zinsen zur Bekämpfung der hohen Inflation muss sich Hypoport, genauso wie die US-Banken, auf mögliche Ausfälle von Krediten vorbereiten. Daher werden die Anleger auch immer vorsichtig. Mittlerweise hat sich der Kurs von seinem Hoch mehr als gedrittelt.

Wegen einer möglichen Rezession an den Märkten hat Hypoport einen schweren Stand, da viele Anleger befürchten, dass es zu vielen Kreditausfällen kommt. Erst wenn diese Angst aus dem Markt ist, dann könnte die Aktie auch wieder interessant werden. Aktuell sollten Anleger das Papier erst einmal mit Vorsicht betrachten.