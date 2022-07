IRW-News: Vicinity Motor Corp.: Vicinity Motor Corp. kündigt Vertriebsvereinbarung mit Schetky Bus and Van Sales für den Nordwesten der USA an

IRW-PRESS: Vicinity Motor Corp.: Vicinity Motor Corp. kündigt Vertriebsvereinbarung mit Schetky Bus and Van Sales für den Nordwesten der USA an

Der traditionsreichste, familiengeführte Bushändler des Landes wird die neue Vertriebs- und Serviceabdeckung von Vicinity in Washington, Oregon, Idaho und Alaska fördern

VANCOUVER, BC - 19. Juli 2022 - Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LGA) (Vicinity oder das Unternehmen), ein nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Schetky Bus and Van Sales (Schetky), einem Händler und Anbieter von Transportlösungen, eine Vertriebsvereinbarung für die Vicinity LightningTM-, Vicinity Classic- and VMC-Optimal-Fahrzeuge unterzeichnet hat. Die Vereinbarung umfasst auch eine erste Zusage für 18 Fahrzeuge.

Schetky Bus and Van Sales feiert im Jahr 2022 sein 80-jähriges Bestehen und ist der älteste familiengeführte Bushändler des Landes, der seit über vier Generationen die Transportbedürfnisse seiner Kunden erfüllt. Schetky hat seinen Hauptsitz in Portland (Oregon) und verfügt über fünf Vollservice-Standorte, die kommerzielle Busse, Schulbusse, Mobilitätsfahrzeuge und Personenwagen für Kunden wie betreute Wohngemeinschaften, öffentliche Verkehrsbetriebe, Schulbezirke, Kasinos, Kirchen, Kinderbetreuungseinrichtungen, medizinische Transportdienste und Limousinenunternehmen anbieten.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Schetky die Fahrzeuge von Vicinity in ganz Washington, Oregon, Idaho und Alaska vertreiben. Die Vicinity-Produktlinie ergänzt das wachsende Portfolio von Schetky an Verbrennungs- und Elektrofahrzeugen.

Schetky ist mit seiner langjährigen Erfahrung im Verkauf innovativer und qualitativ hochwertiger Fahrzeuge ein idealer Partner, um uns in unserem Heimatstaat Washington zu vertreten, meint William Trainer, Gründer und CEO von Vicinity Motor Corp. Schetky ist dafür bekannt, einige der innovativsten und preisgekröntesten Fahrzeuge in der Nutzfahrzeug- und Schulbusbranche anzubieten, und verfügt über fast 80 Jahre Erfahrung in der Betreuung von Kunden im gesamten Nordwesten der USA.

Mit einigen der niedrigsten Strompreise in den USA, ausgenommen Alaska, ist der Nordwesten eine erstklassige Region, um von Elektrofahrzeugen zu profitieren, und wird uns zusätzliche Chancen in diesem interessanten Markt eröffnen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Elektrofahrzeuge eine starke Ergänzung zum Elektrofahrzeugangebot von Schetky sein werden. Schetky bietet Vicinity gleichzeitig ein Team von Vertriebsexperten, die die Vorteile der Elektrifizierung für ihren treuen Stamm zufriedener Kunden hervorheben können, so Trainer abschließend.

David Schetky, Miteigentümer von Schetky Bus and Van Sales, fügt hinzu: Die Fahrzeuge in unserem Angebot sind branchenweit führend in Bezug auf das Verkaufsvolumen und werden von der Federal Transit Administration mit der höchsten Sicherheitsstufe bewertet. Vicinity war angesichts seiner nahegelegenen Zentralen im US-Bundesstaat Washington und in Kanada ein natürlicher Partner, um unser wachsendes Angebot an Elektrofahrzeugen zu erweitern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Vicinity, um unseren Kunden die elektrischen schweren und leichten Nutzfahrzeuge sowie Spezialfahrzeuge von Vicinity vorzustellen.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV)(TSXV:VMC)(FWB:6LGA) ist ein nordamerikanischer Anbieter von Elektrofahrzeugen für öffentliche und gewerbliche Zwecke. Das Unternehmen nutzt ein kontinentweites Händlernetz und enge Beziehungen zu erstklassigen Fertigungspartnern, um seine Vicinity-Flaggschiffbusse mit Elektro-, CNG- oder sauberem Dieselantrieb, den Elektro-Lkw VMC 1200 und den Elektro-Shuttlebus VMC Optimal anzubieten. Darüber hinaus verkauft Vicinity Motor sein firmeneigenes elektrisches Fahrgestell zusammen mit EAVX, der Geschäftseinheit von J.B. Poindexter, einem strategischen Partner des Unternehmens, zur Aufrüstung von Lieferfahrzeugen der nächsten Generation. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte www.vicinitymotorcorp.com.

Werbung

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Ergänzende Offenlegung gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen

Manuel Achadinha ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung nicht mehr als leitender Angestellter des Unternehmens tätig.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind - mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, dass Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Vicinity abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf die Wirtschaftslage in den Märkten, in denen Vicinity tätig ist, den Fahrzeugabsatz, das erwartete künftige Umsatzwachstum, den Erfolg der operativen Strategien von Vicinity, den Zeitpunkt der Fertigstellung des Fahrzeugmontagewerks im US-Bundesstaat Washington, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die damit verbundenen behördlichen Einschränkungen der Geschäftstätigkeit, den Erfolg der strategischen Partnerschaften von Vicinity sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Vicinity offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Vicinity spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Vicinity übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

