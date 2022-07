Stimmungstest am Mittwoch: Dermapharm im Fokus

Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Dermapharm. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Fundamental:

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Dermapharm mit einem Wert von 11,51 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Arzneimittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 39,86 , womit sich ein Abstand von 71 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.

2. Technische Analyse:

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dermapharm-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 65,92 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (52,65 EUR) deutlich darunter (Unterschied -20,13 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine negative Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (48,12 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,41 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Dermapharm-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. Die Dermapharm-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine neutrale Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs:

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Dermapharm mit einer Rendite von -28,8 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,23 Prozent. Auch hier liegt Dermapharm mit 23,57 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

4. Relative Strength Index:

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dermapharm heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 33 Punkten, zeigt also an, dass Dermapharm weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Dermapharm auf dieser Basis überverkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher positiv. Zusammen erhält das Dermapharm-Wertpapier damit eine positive Einstufung in diesem Abschnitt.

5. Sentiment und Buzz:

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Dermapharm in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Dermapharm haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Dermapharm bekommt dafür eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als neutral bewertet.

6. Dividende:

Derzeit schüttet Dermapharm höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 2,89 Prozentpunkte (4,52 % gegenüber 1,62 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung positiv.

Dermapharm bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Dermapharm-Aktie:

Kurs: 52,95 EUR +0,57 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.07.2022 10:02:12)

ISIN: DE000A2GS5D8

Sektor: Health Care

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: DMP:GR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.