DGAP-Adhoc: ACTAQUA AG: Thomas Eusterholz in Vorstand berufen

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung) NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER SONSTIGEN RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTLICHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGEN KÖNNTE. ACTAQUA AG: Thomas Eusterholz in Vorstand berufen Mannheim, 21.07.2022 – Thomas Eusterholz hat mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 20.07.2022 sein Mandant als Aufsichtsrat der Gesellschaft niedergelegt und wechselt in den Vorstand der ACTAQUA AG. Eusterholz übernimmt innerhalb des Vorstandes den neu geschaffenen Posten des Chief Technical Officer und verantwortet insbesondere die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie sämtliche technischen Prozesse des Unternehmens. Als Nachfolger von Eusterholz im Aufsichtsrat wurde von der ordentlichen Hauptversammlung der Rechtanwalt und Steuerberater Ralf Julius Baumgartner, Partner bei WSB Wolf Beckerbauer Hummel & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB in Heidelberg, gewählt. Disclaimer: Dieses Dokument und sein Inhalt stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ACTAQUA AG findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Die Verbreitung dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen. Dieses Dokument enthält "zukunftsbezogene Aussagen". Zukunftsbezogene Aussagen sind alle Aussagen, die keine Tatsachen der Gegenwart oder der Vergangenheit beschreiben, sondern sind durch Wörter wie "schätzt", "Potential" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet. Diese zukunftsbezogenen Aussagen unterliegen diversen Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf aktuellen Annahmen und Schätzungen der ACTAQUA AG beruhen, die gegebenenfalls überhaupt nicht oder anders als erwartet eintreten werden. Die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlichen Ergebnisse der ACTAQUA AG sowie die gesamte wirtschaftliche Entwicklung und das regulatorische Umfeld können erheblich von den Erwartungen abweichen, die direkt oder indirekt in die zukunftsbezogenen Aussagen eingeflossen sind, oder diesen überhaupt nicht entsprechen. Die ACTAQUA AG übernimmt keinerlei Gewähr für das tatsächliche Eintreffen von zukunftsbezogenen Aussagen. Daher werden Investoren davor gewarnt, ihre Investitionsentscheidungen im Hinblick auf die ACTAQUA AG auf die zukunftsbezogenen Aussagen zu stützen, die in diesem Dokument enthalten sind. Kontakt: ACTAQUA AG Benedikt Bader Fon: +49 (0) 621 92 100 102 E-Mail: pressestelle@act-aqua.de Über die ACTAQUA AG: ACTAQUA ist der Spezialist für die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft. Mit dem Regelsystem PAUL hat ACTAQUA einen Change-Prozess eingeleitet und schafft mithilfe von Künstlicher Intelligenz Energieersparnisse bei Bestandsgebäuden bis hin zur CO 2 -Neutralität und das geringinvasiv und ohne Komfortverlust für die Bewohner. Investoren und Betreiber setzen auf PAUL, um ihre Immobilien zukunfts- und wettbewerbsfähig zu machen. Aktuell betreut ACTAQUA über 80 Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit mehr als 150.000 Wohneinheiten. Das entspricht aktuell einer CO 2 -Einsparung von rund 1,5 Mio. Tonnen über die gesamte Laufzeit gerechnet. 21.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

