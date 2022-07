Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Nord Stream 1

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Nord Stream 1:

"Putin treibt nicht nur den brutalen Krieg gegen die Ukraine voran, sondern auch seinen miesen Kampf mit der Energie: Er liefert zwar wieder Gas durch Nord Stream 1, doch zu wenig, um die Speicher zu füllen. So will der Kremlchef die Unsicherheit schüren und einen Keil in die EU treiben. Die Antwort von Robert Habeck fällt überraschend klar aus: Der Wirtschaftsminister erweckt gar nicht erst den Eindruck, dass sich die Lage nun entspannt, sondern legt ein neues Sparpaket vor. Das ist richtig und mutig. Die Energiekrise wird allen noch viel abverlangen."/yyzz/DP/he