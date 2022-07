DAX: Holpriger Handelsauftakt

Der Deutsche Aktienindex DAX hatte einen etwas schwachen Start in die neue Woche erlebt, konnte sich aber intraday stabilisieren und in die Gewinnzone zurückkehren. Über den EMA 50 konnte das Barometer bislang aber noch nicht springen, an dieser Stelle verlaufen zusätzlich noch mehrere Hürden.

Währenddessen hat sich der vom ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex weiter eingetrübt, aktuell liegt der Wert für Juli bei 88,6 Punkten und damit niedriger als von Marktbeobachtern erwartet. Die hohen Energiepreise und drohende Gasknappheit belasten die Konjunktur Deutschlands, aktuell steht das Land an der Schwelle zur Rezession. Das Handelsgeschehen auf dem Frankfurter Parkett spricht unterdessen aber eine etwas andere Sprache.

Der Deutsche Aktienindex DAX kann zur Stunde 0,2 Prozent bzw. auf 13.280 Punkte zulegen. Am 50-Tage-Durchschnitt verlaufend bei 13.365 Punkten ist der Index bislang noch nicht vorbeigekommen, erst darüber wird ein weiterer Anstieg in den Bereich zwischen 13.648 und 13.749 Punkten erwartet.

Auf der Unterseite würde ein Kursrutsch unter 12.800 Punkte einen unmittelbaren Test der derzeitigen Jahrestiefs bei 12.390 Punkten bedeuten, wird auch dieser Unterstützungsbereich aufgegeben, drohen Abschläge auf 12.200 und darunter 11.600 Punkte.