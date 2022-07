DGAP-News: JOLT und ADS-TEC Energy freuen sich mit der Eröffnung einer ultraschnellen Ladestation bei ESSO in Stuttgart über den Erfolg ihrer strategischen Partnerschaft

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung/Kooperation

JOLT und ADS-TEC Energy freuen sich mit der Eröffnung einer ultraschnellen Ladestation bei ESSO in Stuttgart über den Erfolg ihrer strategischen Partnerschaft (News mit Zusatzmaterial)



26.07.2022 / 15:00

JOLT und ADS-TEC Energy erweitern die strategische Zusammenarbeit mit der Einführung batteriegepufferter Schnellladestationen in Stadtgebieten

JOLT plant hierzu 5.000 ultraschnelle ADS-TEC Energy Ladestationen in Europa und den USA bis 2027

Die Installation an Tankstellen hat in Deutschland bereits begonnen: erste Station von JOLT ist in Hamburg an einer ESSO Station erfolgreich im Betrieb

JOLT plant 120 ultraschnelle Ladepunkte von ADS-TEC Energy an 60 ESSO Standorten in deutschen Großstädten innerhalb der nächsten sechs bis acht Monate.

Die Eröffnung einer weiteren ultraschnellen Ladestation erfolgt bei ESSO in Stuttgart am 26. Juli 2022

Das ultraschnelle Aufladen von Elektroautos wird bald überall in den Innenstädten möglich sein: ADS-TEC Energy, ein führendes Unternehmen im Bereich der batteriegepufferten Schnellladetechnologie, und das Münchner Unternehmen JOLT Energy geben heute im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft die Eröffnung eines neuen Standorts an einer ESSO Tankstelle in Stuttgart bekannt. Die ersten Installationen an Tankstellen in den Niederlanden und Deutschland sind bereits gestartet. Der Vertrieb in den USA ist in Vorbereitung.

München und Nürtingen, 26.Juli 2022 – JOLT Energy und ADS-TEC Energy geben im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft bekannt, dass die Einführung von ultraschnellen Ladestationen in Großstädten Europas und in den Vereinigten Staaten Fahrt aufnimmt. Aktuellstes Beispiel ist die Eröffnung einer ultraschnellen, batteriegepufferten Ladestation, einer sogenannten ChargeBox, am 26. Juli an einer ESSO Tankstelle in Stuttgart.

ADS-TEC Energy entwickelt und produziert batteriegepufferte, ultraschnelle Ladestationen, die moderne Elektroautos auch an leistungsbegrenzten Stromnetzen in Minuten statt in Stunden aufladen können. Der Münchner Ladenetzbetreiber JOLT erwirbt und betreibt die Batterie- und Ladetechnologie von ADS-TEC Energy. Darüber hinaus arbeiten beide Unternehmen bei der Entwicklung von innovativen mobilen Schnellladestationen zusammen.

JOLT hat bereits mit dem Einsatz der batteriegepufferten ADS-TEC Energy Ladestationen begonnen: Sie werden an den ESSO Tankstellen der EG Group in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Dresden, Düsseldorf und Nürnberg sowie an den TAMOIL Tankstellen in den Niederlanden aufgestellt. JOLT arbeitet bei der Expansion in den Vereinigten Staaten ebenfalls mit ADS-TEC Energy, dem Beratungsunternehmen Pataki-Cahill sowie dem Ingenieurunternehmen AECOM zusammen. JOLT plant in den nächsten fünf Jahren bis zu 5.000 ultraschnelle Ladestationen von ADS-TEC Energy zu installieren und zu betreiben.

Maurice Neligan, CEO der JOLT Energy Gruppe: „Diese Partnerschaft ermöglicht es JOLT, sein Ladenetz in Städten und Ballungszentren noch schneller aufzubauen. Für uns sind Aufbaugeschwindigkeit und Flexibilität, qualitativ hochwertige, ultraschnelle Ladevorgänge in großen Ballungszentren bereitzustellen, entscheidend. Die intelligente Lade- und Batterietechnologie von ADS-TEC Energy ist in Bezug auf Leistung, Geräuscharmut und Ladezeit die beste ihrer Klasse und wird von einem hochkompetenten Team von Ingenieuren und Spezialisten unterstützt. Dies ist ein großartiges Beispiel für zwei Unternehmen, die sich gegenseitig ergänzen, um Wachstumschancen in einem aufstrebenden und dynamischen Markt zu nutzen."

Thomas Speidel, CEO ADS-TEC Energy: „Wir freuen uns darauf, der E-Mobilität in Europa und den USA gemeinsam mit JOLT eine breite Akzeptanz durch Superschnelllademöglichkeiten an nahezu allen Orten zu ermöglichen. Das Management-Team von JOLT verfügt über hervorragendes Know-how, das Vertriebs- und Betriebskonzept ist flexibel und innovativ. Dass JOLT, TAMOIL und einen der weltweit führenden unabhängigen Convenience-Händler wie die EG Group gewinnen konnte, spricht für sich."

Über Jolt Energy

JOLT Energy ist ein in Dublin, München und Boston ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf den Besitz und Betrieb ultraschneller Ladelösungen in städtischen Gebieten konzentriert. Das Geschäftsmodell basiert auf der Bereitstellung von Hochleistungsladestationen für Fahrzeuge in Kombination mit Netzdiensten und digitaler Werbung. Mit einem erfahrenen Managementteam, das aus großen Unternehmen wie Siemens, Continental, General Electric, Mitsubishi und der Volkswagen-Gruppe stammt, verfolgt JOLT einen innovativen und flexiblen Ansatz, um zukunftsorientierte High-Tech-Ladelösungen zur Verfügung zu stellen.

Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der deutschen ads-tec Energy GmbH, welche eine Tochtergesellschaft der börsennotierten (NASDAQ) irischen ads-tec Energy plc ist.

Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme.

Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen

ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber.

Mehr Informationen auf: www.adstec-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie „erwarten“, „schätzen“, „projizieren“, „budgetieren“, „prognostizieren“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „können“, „werden“, „könnten“, „sollten“, „glauben“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über unsere Erwartungen betreffend die finanziellen Entwicklungen und die antizipierten zeitlichen Abläufe für wirtschaftliche Aktivitäten, wie etwa die voraussichtlichen Zeitabläufe der Installation von ultraschnellen Ladestationen in Europa und den USA. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Lieferanten, einschließlich Unterbrechungen der Versorgungskette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Historie als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder abgeschafft werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder abgeschafft werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Normen für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf unsere Finanzergebnisse auswirken könnten, sind unter „Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren“ in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 28. April 2022 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://adstec-energy.com/investor-relations-corporate-governance/ und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Zusätzliche Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

