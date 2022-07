DAX: IWF senkt Wachstumsprognose

Vor dem Hintergrund einiger Gewinnwarnungen aus den USA und Europa sowie eine erneut gesenkte IWF-Konjunkturprognose tendierte DAX am Dienstag leichter und beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,86 Prozent bzw. auf ein Niveau von 13.096 Punkten. Zeitgleich spielt der EMA 50 seine volle Stärke als Widerstand aus und schickte den DAX wieder gen Süden.

Kurzfristig könnte hierdurch der Bereich um 12.800-13.000 Punkten für den DAX in den Fokus rücken, aber erst darunter wird ein weiterer Rückgang der Notierung auf die Jahrestiefs bei 12.390 Punkten erwartet.

Auf der Oberseite gestaltet sich der Widerstandsbereich um den EMA 50 sowie der Marke von 13.362 Punkten als enorm schwierig, erst darüber dürften weitere Gewinne an 13.500 Punkte erfolgen. Um einen Anstieg an die nächste Tausender-Marke zu ermöglichen, bedarf es eines Sprungs mindestens über 13.500 Zähler.

Der heutige Handelsverlauf könnte tendenziell ruhiger verlaufen, bis die US-Notenbank FED um 20:00 Uhr ihre nächste Leitzinsentscheidung bekannt gibt.

Bis dahin dürfen sich Investoren mit anderen Wirtschaftsdaten auseinandersetzen, wie beispielsweise dem GfK-Konsumklima für August um 8:00 Uhr, die europäische Geldmenge M3 und Kredite an den privaten Sektor aus Juni stehen um 10:00 Uhr an. Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, gefolgt von Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter, Handelsbilanz für Waren und Großhandelslagerbeständen per Juni um 14:30 Uhr. Um 20:00 Uhr folgt schließlich der FED-Zinsentscheid, eine halbe Stunde später die dazugehörige Pressekonferenz.