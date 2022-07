LVMH erhöht die Zwischendividende

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (ISIN: FR0000121014) will am 5. Dezember 2022 eine Zwischendividende in Höhe von 5,00 Euro an seine Investoren ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Im Dezember 2021 wurde eine Zwischendividende in Höhe von 3,00 Euro je Aktie bezahlt. Damit wird die Zwischendividende um 66,7 Prozent erhöht.

Die Gesamtdividende für das Jahr 2021 betrug 10,00 Euro (3 Euro Zwischendividende und 7 Euro Schlussdividende). Gegenüber dem Vorjahr (6,00 Euro) war dies eine Steigerung um 66,7 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 615,60 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,62 Prozent.

LVMH gab am Dienstag auch seine Halbjahreszahlen bekannt. Der Umsatz von LVMH stieg im ersten Halbjahr (30. Juni) 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf 36,73 Milliarden Euro. Auf organischer Basis lag der Anstieg bei 21 Prozent. Der Gewinn aus dem laufenden Geschäft stieg auf 10,24 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,63 Milliarden Euro). Der Nettogewinn kletterte auf 6,53 Milliarden Euro (Vorjahr: 5,3 Milliarden Euro).

Unter dem Dach des Pariser Luxusgüterkonzerns LVMH sind rund 75 verschiedenen Luxusmarken vereint, die weltweit in über 5.500 Läden vertrieben werden. Es werden rund 175.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der heutige Konzern entstand 1987 durch die Fusion von Louis Vuitton und Moët Hennessy. Zu den Kernmarken zählen Moët & Chandon, Dom Pérignon, Hennessy, Louis Vuitton, Dior oder auch TAG Heuer. Anfang Januar 2021 hatte LVMH die Übernahme des US-Edeljuweliers Tiffany abgeschlossen.

Redaktion MyDividends.de