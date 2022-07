DAX sichtlich erleichtert

Die US-Notenbank FED hat zur Wochenmitte die Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte nun in eine Spanne zwischen 2,25 und 2,50 Prozent angehoben. In einer ersten Reaktion legten die Aktienmärkte daraufhin zu und signalisieren Erleichterung.

Bereits im Vorfeld war ein Zinsschritt von 75 Basispunkten von Marktteilnehmern erwartet worden, nun liegt die Zinsspanne in den USA zwischen 2,25 und 2,50 Punkten. Dass die US-Notenbank nicht stärker eingegriffen hat, ist den aktuellen Wachstumsdaten zu verdanken, ein zweites Quartal mit Stagnation würde nämlich eine Rezession bedeuten. Ein weiterer ungewöhnlich großer Zinsschritt könnte beim nächsten Zinsentscheid im September folgen, dies hänge aber von den Wirtschaftsdaten bis dahin ab, wie FED-Chef Jerome Powell mitteilte.

Nachbörslich reagierte auch der DAX positiv auf die Veröffentlichung der FED und zog das Ergebnis über 13.250 Punkte an. Besonders positiv wurde die Nachricht von Kryptohändlern aufgenommen, der Bitcoin in Dollar legte am Abend rund neun Prozent auf über 22.800 US-Dollar zu. Zeitgleich verteuerte sich aber auch Rohöl merklich, der Euro gegenüber dem US-Dollar sprang auf über 1,02 Dollar an.

Für den DAX-Index gilt jedoch mindestens ein Kurssprung über ein Niveau von 13.500 Punkten, damit eine Folgerallye in den Bereich zwischen 13.648 um 13.749 Punkten erfolgen kann. Ein weiteres Ziel darüber könnte um 14.226 Punkten liegen.

Bären kommen dagegen erst unterhalb von 12.800 Punkten zum Zug, Abschläge auf die Jahrestiefs bei 12.390 Punkten wären dann die Folge. Kurzfristig scheint sich ein derartiges Szenario jedoch nicht anzudeuten, vielmehr tendiert der DAX zurück in sein zuvor aufgelöstes symmetrisches Dreieck.

Erste Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag legt Spanien mit der Arbeitslosenquote aus Q2 um 9:00 Uhr vor, nur zwei Stunden später folgen europaweite Daten zur Wirtschaftsstimmung, zum Geschäftsklimaindikator, zu Verbraucher-, Industrie- und Dienstleistungsvertrauen aus Juli. Um 14:00 Uhr stehen Deutschlands Verbraucherpreise aus Juli (Vorabschätzung) auf der Agenda, bevor es ab 14:30 Uhr mit Zahlen zu Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe der US-Amerikaner weitergeht. Zeitgleich wird noch das BIP Q2 (1. Veröffentlichung) der USA vorgestellt.