Deutsche Börse: Nahe Jahreshochs

Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf der Deutsche Börse-Aktie zeigt seit mindestens 2009 einen ungebrochenen Aufwärtstrend, dieser reichte bis über die Vorgängerhochs von 136,30 Euro auf ein Rekordniveau 170,15 Euro im Sommer 2020 aufwärts. Die folgenden Monate waren von einer nicht unerwarteten Konsolidierung geprägt, wirklich tief ist die Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt aber nicht gefallen. Nachdem nun ein kurzfristiger Abwärtstrend bestehend seit April dieses Jahres überwunden werden konnte, steuert das Papier der Deutschen Börse zielstrebig ihre Rekordstände an. Sollten nun auch diese überwunden werden, würden mittelfristig die Weichen auf weitere Gewinne gestellt werden.

Erfolgreicher Ausbruch

Dauerhafte Kursnotierungen oberhalb von 165,00 Euro dürften zunächst für einen Anstieg an 170,15 Euro sorgen. Ein Wochenschlusskurs darüber würde dagegen Ziele um das 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 199,65 Euro in der Deutschen Börse-Aktie aktivieren. Entsprechend mittelfristig orientierte Anleger könnten dann überdurchschnittlich von diesem Szenario bei Einsatz eines entsprechenden Zertifikates profitieren. Zuvor sollten sich Anleger aber auf einen kurzen Pullback zurück an grob 165,45 Euro einstellen. Nur tiefer als 163,00 Euro sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies würde nämlich einen Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend mit Korrekturpotenzial auf 160,00 und darunter 154,43 Euro forcieren.