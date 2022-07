CADENCE DESIGN - Nach Zahlen Bodenformation vollendet

Cadence Design Systems Inc. - WKN: 873567 - ISIN: US1273871087 - Kurs: 183,620 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Cadence Design Systems markierte am 28. Dezember 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 192,70 USD. Danach musste sie starke Verluste hinnehmen und fiel auf ein Tief bei 133,09 USD ab. Mit diesem Tief aus dem Mai 2022 startete eine Bodenbildung in Form eines Doppelbodens. Die Nackenlinie dieser Formation liegt bei 168,73 USD.

Am 25. Juli gab das Unternehmen nachbörslich Quartalszahlen bekannt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD je Aktie und damit 12 Cent über den Erwartungen. Der Umsatz übertraf mit 858 Mio. USD die Erwartungen um 23,49 Mio. USD. im Zuge dieser Zahlen gelang der Ausbruch über die Nackenlinie des Doppelbodens. Dabei riss die Aktie ein Aufwärtsgap zwischen 167,96 USD und 169,94 USD. In den letzten beiden Handelstagen löst sich die Aktie mit langen weißen Kerzen von diesem Gap bzw. der Nackenlinie.

Rally kann weitergehen, aber …

Im kurzfristigen Rahmen ist die Aktie von Cadence Design überkauft. Daher kann es jederzeit zu einem Rücksetzer an die Nackenlinie des Doppelbodens, also gen 168,73 USD kommen. Anschließend könnte die Rally aber fortgesetzt werden. Ein rechnerisches Ziel liegt bei 215,17 USD, also deutlich über dem bisherigen Allzeithoch.

Ein Rückfall unter den gebrochenen Abwärtstrend ab 04. April 2022 bei aktuell 160,45 USD wäre allerdings ein klares Verkaufssignal. In diesem Fall müsste mit einem erneuten Rückfall in Richtung 133,09 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie von Cadence Design ist ein Tradingkandidat auf Sicht von einigen Wochen. Potenzielle Kaufkurse liegen bei knapp unter 170 USD.

