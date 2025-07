Zweimal 3 Profi-Tipps für Deine Geldanlage – Strategien für Investoren und Trader | Invest 2025

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

In diesem Video teilen Lars Erichsen (Tradermacher) und Michael Flender (Goldesel) sechs wertvolle Profi-Tipps zur Geldanlage – jeweils drei aus der Sicht von langfristigen Investoren und aktiven Tradern. Erfahre, wie Du strategisch investierst, Fehler vermeidest und auch in volatilen Marktphasen klug handelst. Dabei geht es um bewährte Prinzipien wie Buy and Hold, Dividendenstrategien, Swing-Trading, Risikomanagement und das Erkennen von überverkauften Marktphasen.



Timestamps:

00:00 ► Begrüßung und Überblick über die Disziplinen

03:00 ► Langfristig investieren – Erfolgsfaktor Geduld

05:57 ► Marktanalyse & Bewertung mit Beispiel Mercado Libre

09:05 ► Novo Nordisk – Dividendenwachstum statt Hype

14:57 ► Wie man mit Korrekturen ruhig bleibt

15:34 ► Swing-Trading mit AMD & Marktzyklik

17:50 ► Risiken und Timing im Trading

20:02 ► Tradingfehler vermeiden – Setups & Stopps

22:26 ► Überverkaufte Phasen erkennen – Beispiel Xiaomi

24:48 ► Robinhood – Chancen in Panikphasen

29:48 ► Vom Bounce zur Strategie

31:27 ► Aktives Daytrading und Marktstruktur

33:51 ► Warum Trends nicht getradet, sondern begleitet werden

35:51 ► Marktpsychologie und Short-Fallen

37:41 ► Pharma-Sektor & Regulierung: Risiken & Chancen



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 24.06.2025 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Mercado Libre: WKN: A0MYNP, ISIN: US58733R1023

Novo Nordisk: WKN: A1XA8R, ISIN: DK0062498333

Eli Lilly: WKN: 858560, ISIN: US5324571083

Netflix: WKN: 552484, ISIN: US64110L1061

Meta Platforms: WKN: A1JWVX, ISIN: US30303M1027

LVMH: WKN: 853292, ISIN: FR0000121014

AMD: WKN: 863186, ISIN: US0079031078

The Trade Desk: WKN: A2ARCV, ISIN: US88339J1051

Xiaomi: WKN: A2JNY1, ISIN: KYG9830T1067

Robinhood: WKN: A3CVQC, ISIN: US7707001027

S&P 500 ETF: z.B. SPY – WKN: 898082, ISIN: US78462F1030