Nancy Pelosi in Taiwan und Uber, Pinterest, Caterpillar, Visa im Fokus

Am 16:20 Uhr MEZ soll die Sprecherin der Demokraten im Kongress in Taiwan landen. Der Markt wartet nervös auf die Reaktion Chinas. Das Thema sollten in 24h keine Rolle mehr spielen. Der DOW JONES wird durch Caterpillar belastet, während es bei Pinterest und Uber deutlich bergauf geht. Wegen einer Klage stehen die Aktien von Visa unter Druck.



