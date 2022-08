DAX: Auf Richtungssuche

Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen China und den USA durch den Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan konnte der DAX in einem äußerst volatilen Umfeld den Dienstagshandel mit einem leichten Abschlag beenden, befindet sich aber tendenziell seit einigen Tagen auf Richtungssuche. Zugute kommt dem Barometer der Unterstützungsbereich um den EMA 50.

Unterdessen lässt die chinesische Führung Truppen an der Ostküste Truppen aufmarschieren und provoziert zudem mit seinen Luftstreitkräften in der Taiwan-Straße. All dies lässt Anleger derzeit vorsichtig agieren, auch die US-Indizes zeigten sich von ihrer schwachen Seite am Dienstag und tendierten tendenziell talwärts.

Für den DAX-Index könnte das für die nächsten Tage weitere Abschläge bedeuten, erster Zielbereich wäre die in der letzten Woche gerissene Kurslücke um 13.289 Punkten zu nennen. Aber erst unterhalb von 13.000 Punkten würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Test des jüngsten Doppelbodens aus Anfang Juli um 12.390 Punkte sukzessive zunehmen.

Auf der Oberseite ist immer noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs mindestens oberhalb von 13.425 Punkten notwendig, damit weitere Zugewinne an 13.749 Zähler und darüber an 14.000 Punkte vollzogen werden können.

Der heutige Handelstag steht unter den Vorzeichen der Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor per Juli, den Anfang hat China in der Nacht zum Mittwoch gemacht, zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr melden Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und EWU vergleichbare Daten. Um 8:00 Uhr sollte sich der Blick der Investoren zuvor auf Deutschlands Exporte und das Handelsbilanzsaldo aus Juni (saisonbereinigt) richten.

Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit Daten zu MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, später werden ebenfalls Zahlen zum Einkaufsmanagerindex aus dem Dienstleistungssektor veröffentlicht.