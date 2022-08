Call auf Porsche SE: 74 Prozent Chance!

Die Porsche SE (PSE) ist nicht identisch mit dem Sportwagenhersteller Porsche. In der börsennotierten Holding PSE hat die Eigentümerfamilie Porsche-Piëch ihre Anteile am Volkswagen-Konzern gebündelt. In wenigen Wochen, Anfang September, will der VW-Konzern über den Teilbörsengang seiner Stuttgarter Tochter Porsche AG entscheiden. Durch den für das 4. Quartal 2022 geplanten Börsengang der VW-Sportwagentochter Porsche AG könnte die Holding PSE stärker von der geplanten Sonderdividende profitieren. Zuletzt hatte es geheißen, die PSE könne die Börsenpläne bei einem länger dauernden Krieg womöglich überdenken. Knapp die Hälfte des Erlöses aus dem Börsengang soll als Sonderdividende an alle Aktionäre fließen. Bei der Öffnung der Bücher zum 2. Quartal am 8. August hält die PSE angesichts der Unsicherheit durch den Ukrainekrieg beim Gewinn sowohl einen Rückgang als auch einen deutlichen Anstieg für möglich.

Zum Chart

Nach einer längeren Seitwärtskonsolidierung konnte der Kurs der Porsche-Aktie im Zeitraum von Ende Oktober 2020 bis Mitte April 2021 um 121 Prozent auf 97,42 Euro zulegen. Danach folgte eine Verteilungsphase in Form eines leicht nach unten gerichteten Trends, der durch den beginnenden Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine am 24. Februar einen „V“-förmigen Einbruch ausbildete. Die Erholung auf 87,18 Euro am 29. März zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Zahlen zum 1. Quartal währte nur kurz. Beginnend mit 5. April 2022 hat eine Kurserosion eingesetzt, die am Support bei 59,92 Euro vorerst gestoppt wurde und in einen Rebound bis zum Widerstand bei aktuell 74,50 Euro übergegangen ist. In einem möglichen Szenario könnte das Momentum anhalten und zu einer Kurssteigerung bis zum Level von 80,48 Euro führen. Mit einem erwarteten KGV 2022 in Höhe von 4,22 ist das Papier jedoch extrem günstig bewertet.