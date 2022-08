Dax legt weiter zu - Quartalsberichte kommen gut an

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Die Mitte Juli begonnene Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag mit Schwung fortgesetzt. Der Leitindex Dax stieg am frühen Mittag um ein Prozent auf 13.723,16 Punkte.

Unterstützung erhielten die Kurse von soliden Konjunkturdaten aus den USA. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq hatten die Notierungen daraufhin kräftig zugelegt. Aber auch die heimischen Quartalsberichte kamen überwiegend gut an.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Donnerstag um 1,66 Prozent auf 28.267,83 Zähler, er überwand erstmals seit fast zwei Monaten wieder die Marke von 28.000 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 0,68 Prozent im Plus.

Nach den Quartalsberichten der Dax-Konzerne Adidas, Beiersdorf, Hannover Rück und Zalando hoben die Anleger den Daumen. Die Kursgewinne reichten von 1,7 Prozent für Beiersdorf bis zu fast 14 Prozent bei Zalando. Anders bei Bayer, dessen Kurs um 2,7 Prozent fiel.

Auch in der zweiten und dritten Reihe gab es teils große Kursausschläge. So stiegen Lufthansa um 5,2 Prozent. Ein Händler lobte die Aussagen zum laufenden dritten Quartal, die eine steigende Nachfrage belegten. Aktien von Dürr legten um 3,7 Prozent zu. Der Maschinen- und Anlagenbauer rechnet in diesem Jahr mit einem rekordhohen Auftragseingang.

United Internet drehten nach anfänglichen Verlusten wieder ins Plus. Der Internetkonzern prüft den Verkauf seiner Privatkunden-Dienstleistungen und E-Mail-Portale, wie das «Handelsblatt» berichtete.

Im SDax drückte eine Abstufung einer Bank für die Papiere des Windpark-Projektierers PNE den Kurs um 5,1 Prozent nach unten. Ein Investmenthaus strich die Kaufempfehlung für Basler, woraufhin der Kurs des Technologieunternehmens 7,9 Prozent verlor. Aktien von Hensoldt fielen nach Quartalszahlen des Rüstungskonzerns um 4,2 Prozent.

Der Euro gab am Donnerstag etwas nach und kostete zuletzt 1,0173 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0194 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite deutscher Bundesanleihen von 0,72 Prozent am Vortag auf 0,75 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,24 Prozent auf 137,04 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,28 Prozent auf 157,87 Punkte zu.