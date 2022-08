CONSTELLATION ENERY - Neues Allzeithoch! Und jetzt?

Constellation Energy Corp - WKN: A3DCXB - ISIN: US21037T1097 - Kurs: 75,235 $ (Nasdaq)

Die Aktie des Kraftwerksbetreibers Constellation Energy befindet sich seit dem Börsendebüt am 19. Januar 2022 in einer Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 20. April 2022 auf ein Hoch bei 68,68 USD.

Nach einer ausführlichen Konsolidierung, in welche die Aktie mehrmals auf den Unterstützungsbereich um 53,08 USD abfiel, kam es am 29. Juli mit dem Ausbruch über den Abwärtstrend seit April zu einem Kaufsignal. Dieses Signal wird heute mit einem neuen Allzeithoch bestätigt. Die Aktie reißt dabei ein Aufwärtsgap zwischen 68,37 USD und 69,75 USD. Etwas überraschend kommt dieser Ausbruch allerdings. Denn die Zahlen, welche das Unternehmen gestern vermeldete, lesen sich miserabel. Das Unternehmen sollte laut der durchschnittlichen Analystenschätzung 0,55 USD je Aktie verdienen. Tatsächlich musste der Konzern einen Verlust in Höhe 0,34 USD hinnehmen. Dabei lag der Umsatz massiv über der Schätzung. Er lag bei 5,47 Mrd. USD (Schätzung: 3,64 Mrd. USD).

Rally kann weitergehen

Mit diesem Ausbruch verschafft sich die Aktie von Constellation Energy weiteres Rallypotenzial, Ein nächstes Ziel liegt bei rund 85 USD.

Ein Rückfall unter das heutige Aufwärtsgap wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein Rückfall in den gebrochenen Abwärtstrend ab April bei aktuell 64,77 USD, wäre ein Verkaufssignal, das auf eine Abwärtsbewegung gen 61,23 USD und 53,08 USD hindeuten würde.

Fazit: Die Aktie von Constellation Energy verschafft sich mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch weiteres Rallypotenzial.

Constellation Energy Corp

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)