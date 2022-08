The Motley Fool · 07.08.2022, 09:06 Uhr

Ein Power-Paket für Wachstum bei der Dividende? Natürlich können wir es sehr einfach halten und sagen: Es geht um Dividendenwachstum. Na klar, wer weiß das nicht. Aber trotzdem sollten wir uns einmal vergegenwärtigen, worum es bei einem möglichst soliden Ausschüttungswachstum eigentlich geht.

Natürlich: Es hängt in erster Linie vom operativen Geschäft hab. Eine Dividende ist nur so gut wie das Unternehmen und das Geschäftsmodell, das sie ermöglicht. Hier steckt viel von dem Power-Paket drin. Gerade wenn man ein in Zukunft ebenfalls stabiles passives Einkommen erzielen möchte, sollte man dem Geschäft nicht zu wenig Aufmerksamkeit widmen.

Aber es existieren andere Faktoren, die man hoch gewichten kann. Hier ist mein Dreiklang für Wachstum bei der Dividende. Natürlich geht es teilweise um Oberflächlichkeiten. Als Fool kannst du das jedoch vermutlich in den erweiterten Kontext einordnen.

Das Power-Paket für Wachstum bei der Dividende

Bleiben wir vielleicht zunächst noch beim operativen Geschäft. Ein Ursprung für das Power-Paket für Wachstum bei der Dividende ist nämlich ein solides, operatives Wachstum. Dividendenwachstum ist für mich die Essenz eines Ergebniswachstums und des freien Cashflows im Geschäft. Natürlich kann ein Management über kurze Perioden auch mal das Ausschüttungsverhältnis weiter dehnen. Im Idealfall oder für Beständigkeit bei den Wachstumsraten muss es jedoch operatives Wachstum geben.

Was heißt das im Detail? Idealerweise, dass man als Investor direkt zu Beginn der Investitionsthese den Markt und die Stellung des Unternehmens im Markt dahin gehend überprüft, wie viel Potenzial noch vorhanden ist. Wenig Potenzial und eine maximale Marktdurchdringung kann ein Qualitätsmerkmal sein. Aber es zeigt womöglich, dass das Wachstum limitiert ist. Wobei man auch die Pricing-Power als Wachstumsmöglichkeit niemals unterschätzen sollte.

Operatives Wachstum ist damit ein Power-Paket für Wachstum bei der Dividende. Das ist das erste und vermutlich wichtigste Fazit an dieser Stelle. Aber man kann als Investor noch zwei weitere Dinge beherzigen: die Dividendenrendite und Reinvestitionen.

Wenn wir bei der Aktie unserer Wahl im Idealfall mit einer nicht zu niedrigen Dividendenrendite starten, so können wir direkt mehr reinvestieren. Das erhöht die Anzahl der Aktien, die man im Depot hält, und damit auch die Ausschüttungen, die man in Zukunft einsammeln kann. Für mich ist das ein kleineres, jedoch oberflächlicheres Mittel, um das Power-Paket für Wachstum bei der Dividende zu ermöglichen.

Die richtigen Prioritäten setzen!

Für ein Power-Paket beim Wachstum der Dividende ist operatives Wachstum der entscheidende Schlüssel. Aber in einer perfekten Welt sollte auch die Dividendenrendite nicht zu niedrig sein, um entsprechend reinvestieren zu können. Foolishe Investoren müssen dann lernen, die richtigen Prioritäten zu setzen. Dann ist der Weg frei, um außergewöhnliche Ergebnisse und ein maximales passives Einkommen zu erzielen.

