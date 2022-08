DAX: Gefahr eines Topping-Musters

Insgesamt bewegt sich der deutsche Leitindex DAX in der Handelsspanne der letzten Tage grob seitwärts und konnte intraday keine klaren Impulse setzen. Zunehmend drängt sich der Verdacht eines kurzzeitigen Topping-Musters im Bereich von 12.700 Punkten auf, dass den Index in eine gesunde Konsolidierung schicken könnte.

Noch ist es allerdings nicht dazu gekommen, erst unterhalb von 13.562 Zählern dürfte eine Konsolidierung mit Zielen um 13.399 und darunter in den Bereich von 13.250 Punkten aktiviert werden.

Sollte ein überraschender Anstieg über die Vorwochenhochs bei 13.792 Punkten gelingen, könnten weitere Zugewinne an rund 14.000 Punkte und darüber an den Horizontalwiderstand verlaufend um 14.226 Punkten freigesetzt werden.

Ob dieses Szenario vor dem Hintergrund der enormen wirtschaftlichen Herausforderungen in dieser Form eintritt, bleibt kurzzeitig vorläufig zu bezweifeln. Auch werden die Stimmen nach einer stärkeren Zinserhöhung in den USA lauter, was der robusten Konjunktur geschuldet ist. Man wird erst noch die weitere Entwicklung abwarten müssen, bislang präsentiert sich die jüngste Aufwärtsbewegung als klassischer Bärenmarktrallye.