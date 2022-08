DGAP-News: fox e-mobility AG verstärkt Management-Team und gibt neue Daten für Aktionärs- und Hauptversammlung bekannt

DGAP-News: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Personalie

fox e-mobility AG verstärkt Management-Team und gibt neue Daten für Aktionärs- und Hauptversammlung bekannt



08.08.2022 / 11:37

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



fox e-mobility AG verstärkt Management-Team und gibt neue Daten für Aktionärs- und Hauptversammlung bekannt Bisherige Beiräte nehmen operative Tätigkeiten auf

Beschleunigung der Prototypenentwicklung und Serienreife der neuen MIA mit hoher Kompetenz in der Führungsmannschaft für Fahrzeuge-Entwicklung, Produktionslogistik und Vermarktung

Aktionärsversammlung am 31.08.22 und ordentliche Hauptversammlung am 31.10.22 München, 8. August 2022. Die fox e-mobility AG (ISIN DE000A2NB551), ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das auf die Herstellung, Vermarktung und Entwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und als Light Commercial Vehicles (LCV) für logistische Anwendungen spezialisiert ist, verstärkt das von CEO Philippe Perret geführte Team.



Die bisherigen Beiräte, Dr. Bernd Martens (vormals Audi Beschaffungsvorstand), Oliver Rupps (vormals Mercedes Manager und jetzt Aufsichtsratschef des Automobillogistikers Flexis) und Kurt Egloff (vormals CEO BMW Schweiz und Österreich) werden mit sofortiger Wirkung nun operativ für die fox e-mobility AG tätig. Das Tätigkeitsfeld der drei kompetenten und langjährig erfahrenen Automobil-Manager wird deutlich erweitert. Insbesondere die Themen Prototypen, Auftragsproduktion und Vermarktung der neuen Mia werden von dem Team vorangetrieben. Der Aufsichtsrat des Batteriehersteller Inobat und ehemalige Entwicklungsingenieur bei Porsche, Dr. Christian Jung, wird das Team als CTO maßgeblich unterstützen.



Damit steht der fox e-mobility AG ein schlagkräftiges Management-Team für die Bewältigung der kommenden Aufgaben zur Verfügung. Es erhöhen sich somit die Chancen für das Management, innerhalb der nächsten 3-4 Monate bei den Investmentverhandlungen erfolgreich zu sein.



„Wir sind von der Zukunftsfähigkeit der neuen Mia überzeugt und setzen uns mit geballter Kompetenz und Bestimmtheit für das Unternehmen ein“, lässt sich das neu formierte Management-Team unisono zitieren.



Eine virtuelle Aktionärsversammlung wird am 31. August 2022 stattfinden, bei der das Management sich und die weitere Strategie vorstellen wird. Den Aktionären wird die Gelegenheit gegeben, dort umfassend mit dem Management zu diskutieren. Die Einladung mit einer detaillierten Tagesordnung wird demnächst im Bundesanzeiger veröffentlicht.



Die ordentliche Hauptversammlung wird nun auf den 31. Oktober 2022 terminiert.



Über fox e-mobility:

Die fox e-mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das sich auf die Herstellung, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und insbesondere gewerbliche Anwendungen für Logistik und Lieferdienste spezialisiert hat. Die neue MIA-Modellreihe soll bei den größten europäischen Auftragsfertigern in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der Elektro- und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht aus erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne, die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für Elektromobilität verfügen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fox-em.com.



Kontakt Investor Relations:

ir@fox-em.com



Pressekontakt:

Dr. Walter Glogauer

Glogauer & Company Communications

Telefon +49 171-614 54 94

E-Mail w.glogauer@glogauer.de



Jan Hutterer

Kirchhoff Consult AG

Phone +49 40 60 91 86 65

Email fox@kirchhoff.de

08.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de