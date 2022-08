DGAP-News: Rentschler Biopharma besetzt weitere Schlüsselpositionen im Company Leadership Team

DGAP-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie

Rentschler Biopharma besetzt weitere Schlüsselpositionen im Company Leadership Team



10.08.2022 / 10:00

Rentschler Biopharma besetzt weitere Schlüsselpositionen

im Company Leadership Team

Dr. Sabine Sydow, vormals Leiterin von vfa bio, nun Chief of Staff bei Rentschler Biopharma

Falk Nürnberger übernimmt neu geschaffene Position als Corporate General Counsel

Laupheim, Deutschland, 10. August 2022 – Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, erweitert sein Company Leadership Team mit zwei erfahrenen Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen Strategie und Recht. Die neu geschaffenen internen Beratungsfunktionen leisten einen wichtigen Beitrag zum weiteren internationalen Ausbau der Geschäftstätigkeit von Rentschler Biopharma.

Dr. Sabine Sydow unterstützt als Chief of Staff seit dem 1. Juli 2022 den Vorstand von Rentschler Biopharma. Durch ihre langjährige Tätigkeit als Leiterin von vfa bio (Interessengruppe Biotechnologie im Verband forschender Pharma-Unternehmen) ist sie mit der biopharmazeutischen Industrie bestens vertraut und verfügt über ein hervorragendes Netzwerk in Wirtschaft, Akademia und Politik. Als Chief of Staff fungiert Dr. Sabine Sydow als beratendes Bindeglied zwischen dem Vorstand und allen Bereichen des Unternehmens. „Ich freue mich sehr, nun Teil von Rentschler Biopharma zu sein und die Zukunft dieser innovativen und zukunftsorientierten Firma mitzugestalten. Ganz im Sinne des Leitsatzes ‚Many hands. Many minds. One team.‘ möchte ich gern helfen, Initiativen des Vorstands zur Umsetzung zu bringen und ebenso Vorschläge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Geschäftsführung zurückzuspielen,“ sagte Dr. Sabine Sydow. Neben der fast 16-jährigen Aufbau- und Führungstätigkeit bei vfa bio kommen hier auch ihre unternehmens­internen Erfah­rungen bei der Schering AG zum Tragen, wo sie verschiedene Positionen innehatte und bis 2006 als Director Business Management and Communication, Global Oncology, arbeitete. Dr. Sabine Sydow promovierte an der Georg-August-Universität in Göttingen in Biologie und war in den Bereichen Neurowissenschaften und Molekularbiologie wissenschaftlich tätig.

Falk Nürnberger ist seit dem 1. Juli 2022 Leiter der globalen Abteilung Recht & Compliance bei Rentschler Biopharma. „Rentschler Biopharma transformiert 150 Jahre Unternehmensgeschichte in stetige Innovation und internationales Wachstum. Es ist mir eine große Freude, als Teil des sehr professionellen und motivierten Teams tragfähige Lösungen zu erarbeiten für die vielfältigen rechtlichen Fragestellungen, die sich auf diesem Weg ergeben,“ sagte Falk Nürnberger. Zuletzt war Falk Nürnberger mehrere Jahre als General Counsel Europe und als Mitglied des europäischen Management-Teams des Arzneimittelkonzerns Viatris tätig, wo er das international besetzte Team der europäischen Rechtsabteilung leitete. Nach einer Tätigkeit als Rechtsanwalt hatte Falk Nürnberger verschiedene leitende Positionen in den Rechtsabteilungen von MediGene, Sandoz und Actavis inne. Falk Nürnberger schloss das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bayreuth ab und legte das zweite juristische Staatsexamen in München ab. Er hält einen Master of Business Administration der Henley Business School.

„Ich freue mich sehr, Sabine und Falk bei Rentschler zu begrüßen. Mit ihrer fundierten Kenntnis unserer Branche und ihrem hervorragenden fachlichen und menschlichen Urteilsvermögen gewinnen wir zwei sehr wertvolle Menschen“, kommentierte Dr. Frank Mathias, CEO von Rentschler Biopharma. „Mit Sabine verbindet mich eine langjährige Zusammenarbeit bei vfa bio, wo wir uns gemeinsam für die Belange unserer Industrie und der Patientinnen und Patienten eingesetzt haben. Besonders schätze ich ihre von großer Offenheit für unterschiedliche Sichtweisen geprägte Sach­kenntnis, die sich aus weitverzweigten Kontakten zu Vertreterinnen und Vertretern aus Industrie und Politik sowie aus Wissenschaft und Patientenorganisationen speist. Mit Falk konnten wir einen hochkompetenten Juristen mit mehr als 20 Jahren Praxiserfahrung in einem sehr breiten Spektrum des Lifesciences-Rechts gewinnen, der zudem über nachgewiesene Kompetenz im strategischen Risikomanagement und in der Führung und Weiterentwicklung von Expertenteams verfügt. Mit dieser Expertise wird er die weitere erfolgreiche Entwicklung von Rentschler Biopharma unterstützen und mitgestalten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Sabine und Falk. Ihr Rat wird ein wichtiger Hebel sein, um unser Unternehmen auf seinem strategischen Wachs­tumskurs zu begleiten und voranzubringen.“



Über Rentschler Biopharma

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessent­wicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit verbundene Beratungsleistungen einschließlich Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Um best-in-class Formulierungen entlang der biopharma­zeu­tischen Wertschöpfungskette anbieten zu können, ist das Unternehmen eine strategische Allianz mit der Leukocare AG eingegangen. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familien­unternehmen und beschäftigt etwa 1.100 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. In Stevenage, UK, gründete Rentschler Biopharma das auf Zell- und Gentherapie spezialisierte Unternehmen Rentschler ATMP Ltd.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com.



