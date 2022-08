ANALYSE-FLASH: Goldman belässt RWE auf 'Conviction Buy List' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von RWE nach detaillierten Halbjahreszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Bei dem Energiekonzern entwickelten sich die Bereiche Wind und Solar weiterhin mit hoher Qualität, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Importe von Kohle und Erdgas aus Russland seien inzwischen auf Null heruntergefahren worden./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 01:46 / EDT

