Daimler Truck: Aktie nach Zahlen im Minus

Trotz guter Quartalszahlen kann die Aktie die Anfangsgewinne nicht verteidigen.

Trotz eines deutlich gesteigerten Nettogewinns im Vergleich zum Vorjahr und einem Umsatz über den Erwartungen rutscht der Wert nach einem positiven Auftakt am Morgen im Handelsverlauf ins Minus - aktuell gibt die Aktie über 1,5 Prozent nach im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs.

Nettogewinn und Umsatz gesteigert

Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hat im zweiten Quartal dank Preiserhöhungen, vorteilhaften Wechselkursen und mehr Absatz überraschend viel Geschäft gemacht. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 12,1 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Das war mehr als von Analysten gedacht. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern steigerte Daimler Truck um 15 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro. Im Fahrzeuggeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen - betrug die bereinigte Umsatzrendite 8 Prozent und lag damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Den auf die Aktionäre entfallenden Nettogewinn steigerten die Schwaben um gut die Hälfte auf 922 Millionen Euro.

Charttechnische Hürde voraus

Die im DAX40 gelistete Aktie probiert sich seit mehreren Tagen an einem Ausbruch über den viel beachteten EMA200 im Tageschart bei aktuell 27,70 EUR, allerdings wird jeder intraday-Ausbruchsversuch über diese Marke regelmäßig wieder abverkauft.

Neues Aufwärtspotenzial in den Bereich 29,50 bis 30,50 EUR wird erst bei einem Tagesschlusskurs oberhalb von 27,80/28,00 EUR generiert, bis dahin ist ein erneutes Abdriften der Aktie in den mittleren 20er Bereich zu favorisieren.(mit Material von dpa-afx)