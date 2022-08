PSI 20 Index: Jahreshochs zum Greifen nah

Nach dem erfolgreichen Ausbruch des portugiesischen Leitindex PSI 20 über die Höchststände aus 2018 konnte im Bereich von 6.370 Punkten das diesjährige Verlaufshoch markiert werden. Von dort aus hat sich der Index zuletzt etwas entfernt, steuert aber wieder auf die Jahreshochs zu und könnte sie mit etwas Glück sogar überbieten.

Die Rekordstände an der portugiesischen Börse und insbesondere bei dem vorliegenden Leitindex wurden im Jahr 2007 bei 13.729 Punkten markiert, die schwächelnde Wirtschaft des Landes zwang das Barometer in den folgenden Jahren auf einen Tiefpunkt um 3.500 Punkten abwärts. Seither erholt sich das Barometer stetig und konnte in diesem Jahr ein Verlaufshoch bei 6.370 Punkten setzen.

Die vielen Unwägbarkeiten für die Weltwirtschaft zwang den Index zuletzt in eine volatile Handelsspanne mit einer entsprechenden Unterstützung bestehend aus dem Verlaufshoch aus 2018. Aktuell peilt der PSI 20 Index wieder seine Jahreshochs an und könnte bei der aktuellen Aufwärtsdynamik sogar frische Jahreshochs markieren. Rechnerische Ziele lägen um 6.675 Punkten.

Sollte der Unterstützungsbereich der letzten Monate um 5.801 Punkten allerdings unerwartet wegbrechen, müssen Investoren mit einem Verkaufssignal auskommen. Ziel lägen in diesem Szenario dann bei 5.632 und darunter 5.463 Punkten. Nach aktueller Auswertung deutet sich ein derartiger Fall derzeit allerdings nicht an.