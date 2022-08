ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt ProSiebenSat.1 auf 'Halten' - Fairer Wert 8,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer gesenkten Jahresprognose von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 12,50 auf 8,50 Euro reduziert. Ein Investment in die Aktien des Fernsehkonzerns sei angesichts des stark zyklischen Charakters der Papiere derzeit vor allem eine Wette auf die Konjunktur, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Abhängigkeit vom privaten Konsum, der vor allem in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz durch die hohen Inflationsraten und den Russland/Ukraine-Krieg negativ beeinflusst werde, sei sehr hoch. Der Experte rechnet zudem mit einer Kürzung der Ausschüttung./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2022 / 14:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2022 / 14:16 / MESZ

