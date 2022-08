ALBEMARLE - Kaufwelle deutet sich an

Albemarle Corp. - WKN: 890167 - ISIN: US0126531013 - Kurs: 281,570 $ (NYSE)

Die Albemarle-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 6,12 USD aus dem März 1995 in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Die Aktie musste in dieser Bewegung mehrere große Korrekturen hinnehmen, aber die grundsätzliche Rally blieb intakt. Im November 2021 erreichte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 291,48 USD.

Anschließend schwenkte der Wert in ein symmetrisches Dreieck ein. In der letzten Woche kam es zum Ausbruch aus diesem Dreieck nach oben. Die Oberkante der Formation liegt aktuell bei 265,83 USD. Zu einem neuen Allzeithoch reichte es aber in der letzten Woche nicht.

Erstes neues Kaufsignal

Etabliert sich die Albemarle-Aktie über dem Dreieck, dann könnte es in Kürze zu einem neuen Allzeithoch kommen. Anschließend wäre eine Rally gen 436 USD möglich.

Sollte die Aktie aber wieder stabil in das Dreieck zurückfallen, dann müsste mit einem Test der Unterkante bei aktuell 194,97 USD oder sogar mit einem Rückfall auf das alte Allzeithoch aus dem November 2017 bei 144,99 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Albemarle-Aktie ist in der letzten Woche einen ersten wichtigen Schritt zu einer weiteren Rally gegangen. Ein stabiler Ausbruch auf ein neues Allzeithoch wäre ein zweiter Schritt.

Albemarle Corp.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)