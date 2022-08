DAX: Index tendiert gen Norden

Der Deutsche Aktienindex DAX beendete seinen Handel in der abgelaufenen Handelswoche mit einem frischen Mehrmonatshoch und versucht sich aus der mehrtägigen Seitwärtsphase der letzten Tage zu befreien. Ein nachhaltiger Anstieg könnte dadurch weiteres Potenzial entfalten, allerdings wachsen dadurch auch die Achtungszeichen!

Folgend dem Beispiel der US-Indizes konnte sich auch der DAX zum Ende der abgelaufenen Handelswoche nach oben hin entwickeln und lässt Vermutungen über einen weiteren Kursanstieg an 14.000 Punkte, darüber sogar 14.226 Punkte aufkommen.

Diese Niveaus stellen allerdings auch das Ende der Fahnenstange dar, von wo aus sich Investoren auf deutliche und mehrwöchige Rücksetzer einstellen sollten. Der Doppelboden aus März und Juli dieses Jahres scheint damit bestätigt worden zu sein, allerdings bleibt der Chart weiterhin als fragil zu bewerten.

Erste Wirtschaftsdaten hat China mit Zahlen zu Anlageinvestitionen, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätzen und der Arbeitslosenquote per Juli in der Nacht zum Montag vorgelegt. Um 8:00 Uhr folgen Deutschlands Großhandelspreise aus Juli, ab 14:30 Uhr steht der Empire State Manufacturing Index per August der US-Amerikaner auf der Agenda.