Nach dem schwachen Vortag hat das Zoll-Abkommen zwischen den USA und Japan den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder angeschoben. Der Dax stieg bis auf rund 24.311 Zähler, danach flaute die Dynamik etwas ab. Auch hohe Kursverluste der schwer gewichteten Aktien von SAP nach den Quartalszahlen des Softwareherstellers bremsten den Dax etwas aus. Zum Handelsschluss gewann der deutsche Leitindex 0,83 Prozent auf 24.241 Punkte.

Für den MDax der mittelgroßen Börsentitel ging es um 1,23 Prozent auf 31.512 Punkte nach oben.

Gewinnmitnahmen bei Hochtief nach Quartalszahlen

Bei den Aktien von Hochtief haben die Anleger am Mittwoch die Rekordhöhen für Gewinnmitnahmen genutzt. Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen des Baukonzerns für das zweite Quartal konnten den Kurs nicht mehr über die am Vormittag erreichte Bestmarke von 191,60 Euro hieven. Zuletzt gaben die MDax-Titel um 1,1 Prozent auf 184,20 Euro nach. Seit Jahresanfang haben Anleger mit Hochtief-Papieren ein Plus von 42 Prozent eingefahren.

Talanx legt nach Analysten-Lob kräftig zu

Ein positiver Analystenkommentar der US-Bank Morgan Stanley hat am Mittwoch die Aktien des Versicherers Talanx kräftig angeschoben. Die Papiere legten um mehr als fünf Prozent zu und nehmen damit Kurs auf ihr erst im Vormonat erreichtes Rekordhoch bei 118 Euro.