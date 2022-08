Devisen: Eurokurs schwächelt weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im US-Geschäft seine Verluste aus dem europäischen Handel leicht ausgebaut. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,0156 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0195 (Freitag: 1,0285) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9809 (0,9722) Euro gekostet.

Schwache Konjunkturdaten aus China sorgten am Devisenmarkt für eine hohe Nachfrage nach dem Dollar, der in wirtschaftlich unsicheren Zeiten oft als Hort der Stabilität gefragt ist. In China verlangsamte sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze im Juli im Vergleich zum Vorjahr überraschend. Auch die Industrieproduktion verlor dort unerwartet an Schwung./edh/jsl/he