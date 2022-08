BHP kündigt Zwischendividende an

Der australische Rohstoffkonzern BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) wird eine Schlussdividende in Höhe von 1,75 US-Dollar (ca. 1,72 Euro) je Aktie ausbezahlen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Ausschüttungsquote beträgt 77 Prozent. Die Auszahlung der Schlussdividende erfolgt am 22. September 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 1. September 2022. Die Schlussdividende beinhaltet einen zusätzlichen Betrag über 0,60 US-Dollar und liegt über der Minimum-Ausschüttungsquote von derzeit 50 Prozent. Im Vorjahr lag die Schlussdividende bei 2,00 US-Dollar.

BHP Billiton zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Die Gesamtdividende für das letzte Geschäftsjahr liegt damit bei 3,25 US-Dollar nach 3,01 US-Dollar im Jahr zuvor. Damit wird die Gesamtdividende um 8 Prozent erhöht. Die Zwischendividende in Höhe von 1,50 US-Dollar wurde bereits im März 2022 bezahlt.

Bei BHP stand im abgelaufenen Geschäftsjahres 2021/22 ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn nach Steuern von 23,82 Mrd. US-Dollar in den Büchern, wie am Dienstag weiter berichtet wurde. Dies war ein Zuwachs um 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz von BHP stieg im vergangenen Jahr von 56,92 Mrd. US-Dollar auf 65,1 Mrd. US-Dollar.

Der Rohstoff- und Bergbaukonzern mit Sitz in Melbourne, Australien, gehört mit Vale und der Rio Tinto Group zu den drei weltgrößten Eisenerzproduzenten.

