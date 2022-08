DGAP-News: ecotel communication ag: Strategischer Führungswechsel in Vorstand und Aufsichtsrat

DGAP-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Personalie

ecotel communication ag: Strategischer Führungswechsel in Vorstand und Aufsichtsrat



16.08.2022 / 16:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Markus Hendrich wird Vorstandsvorsitzender, Gründer Peter Zils bleibt als Stellvertreter im Vorstand

Uwe Nickl wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender und übernimmt die Aufgabe von Dr. Norbert Bensel, der ebenfalls als Stellvertreter im Aufsichtsrat verbleibt

Generationenwechsel stellt die Weichen für die Zukunft des Telekommunikations-Dienstleisters

Starkes Wachstum durch Fokussierung auf Cloud-Kommunikation und intelligente Breitbandlösungen für Firmenkunden erwartet

Düsseldorf, 16. August 2022



Die ecotel communication ag, einer der führenden deutschen Anbieter moderner Telekommunikationslösungen für Geschäftskunden, stellt die Weichen für seine Zukunft: Das Unternehmen gab heute einen einvernehmlichen Führungswechsel in Vorstand und Aufsichtsrat bekannt.



Demnach hat Markus Hendrich (42) einen neuen Vier-Jahresvertrag unterschrieben und wird ab dem 01.09.2022 als alleiniger Vorstandsvorsitzender agieren. Der ecotel-Gründer, Peter Zils (59), der sich seit Oktober 2021 den Vorstandsvorsitz mit Markus Hendrich teilte, bleibt als sein Stellvertreter Teil des dreiköpfigen Vorstandsteams.



Auch im Aufsichtsrat wechselt der Vorsitz: Uwe Nickl (52) übernimmt ebenfalls mit Wirkung zum 01.09.2022 den Vorsitz von Dr. Norbert Bensel (74), der seinerseits in die Rolle des stellvertretenden Vorsitzenden wechselt.



„Wir haben in den letzten Jahren durch die Skalierung unserer Plattform und den Ausbau von Cloud-Telefonie-Lösungen für Unternehmen die Grundlagen für unser zukünftiges Wachstum gelegt. Wir sehen, dass unsere zukunftsgerichtete Strategie greift. Dies ist der ideale Zeitpunkt, einen Generationenwechsel in Vorstand und Aufsichtsrat einzuleiten. Markus Hendrich kann als alleiniger Vorstandsvorsitzender neue Akzente für die Ausrichtung der ecotel setzen. Ich bin mir sicher, dass ecotel sich unter seiner Führung auch weiterhin erfolgreich entwickelt. Dabei kann ihn Uwe Nickl als neuer Aufsichtsratsvorsitzender hervorragend unterstützen. Uwe Nickl genießt in der Telekommunikationsbranche großes Ansehen als strategischer Kopf. Wir verdanken ihm bereits wertvolle Impulse und freuen uns, dass er sich in seiner neuen Rolle künftig noch stärker für ecotel engagieren wird“, so Peter Zils.



Der neue Vorstandsvorsitzende Markus Hendrich ergänzt: „Ich danke Peter Zils und dem Aufsichtsrat für Ihr Vertrauen und die tollen Ergebnisse, die wir gemeinsam erreicht haben. Zusammen mit Uwe Nickl und der gesamten Organisation werde ich meine volle Aufmerksamkeit auf nachhaltiges, profitables Wachstum richten. Dafür wird sich ecotel zukünftig noch gezielter auf die zwei wichtigsten Wachstumsmärkte unserer Branche fokussieren, nämlich Cloud-Kommunikation und die Vermarktung intelligenter Breitbandlösungen. Unser Ziel ist und bleibt es, den Bedarf unserer Kunden ganzheitlich zu bedienen.“



Markus Hendrich, Peter Zils und Uwe Nickl zollen Dr. Norbert Bensel Anerkennung für seine Leistungen. „Norbert Bensel hat ecotel als Aufsichtsratsvorsitzender über viele Jahre mit großem Engagement begleitet. Für den Vorstand war er zugleich Sparringspartner und Vertrauensperson. Seine Professionalität und Integrität haben die Zusammenarbeit im Aufsichtsrat geprägt. Wir freuen uns daher sehr, dass er ecotel als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender erhalten bleibt.“





Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 55.000 Datenanschlüsse und über 440.000 Sprachkanäle bereit.



Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.



Investor Relations

ecotel communication ag

Investor Relations

+49 (0) 211-55 007 740

E-Mail:



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter

16.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de