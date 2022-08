AGILENT - Ist die Aktie nach den Zahlen ein Kauf?

Agilent Technologies Inc. - WKN: 929138 - ISIN: US00846U1016 - Kurs: 142,290 $ (NYSE)

Agilent Technologies gab am 16. August nachbörslich Quartalszahlen bekannt. Die Aktie reagierte daraufhin gestern mit einem Kurssprung von 132,77 USD auf 149,00 USD. Dieses Niveau konnte die Aktie intraday nicht halten. Sie fiel auf ein Tagestief bei 140,03 USD zurück und schloss bei 142,29 USD. Damit legte die Aktie 7,17 % zu und war größter Gewinner im S&P 500.

Agilent Technologies übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,34 USD die Analystenschätzungen von 1,20 USD. Der Umsatz lag mit 1,72 Mrd. USD über den Erwartungen von 1,64 Mrd. USD.

Quelle: Guidants News

Mit dem gestrigen Anstieg durchbrach der Wert seinen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch mit einem großen Aufwärtsgap. Die gestrige Kerze macht allerdings einen bärischen Eindruck. Jedoch wurde mit dem gestrigen Kurssprung die Vollendung eines Doppelbodens bestätigt. Das rechnerische Ziel aus diesem liegt bei 152,82 USD. Es wurde also gestern fast angesprungen.

Da geht noch was

Kurzfristig könnte die Agilent-Aktie etwas konsolidieren und das gestrige Aufwärtsgap teilweise schließen. Im Extremfall fällt der Wert dabei auf das letzte Zwischenhoch bei 135,26 USD zurücksetzen. Anschließend könnte die Aktie des Herstellers von Geräten, Software und Verbrauchsmaterialen für den Gebrauch in analytischen Laboren in Richtung 170,00 USD oder sogar in Richtung Allzeithoch ansteigen.

Ein Rückfall unter 135,26 USD wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein Rückfall unter 128,54 USD wäre ein Verkaufssignal in Richtung 115,90-112,64 USD.

Fazit: Nach den gestrigen Quartalszahlen ist mit weiteren Gewinnen in der Agilent-Aktie zu rechnen. Kurzfristig könnte es aber noch zu besseren Einstiegskursen kommen.

Zusätzlich lesenswert:

Agilent Technologies Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)