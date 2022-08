Chartanalyse Dax: Technische Erholung läuft an

Widerstand: 13800+13.975

Unterstützung: 13.680+13.600

Rückblick:

Der Index brachte gestern die längst überfällige Korrekturbewegung - nach einem schwachen Start wurde im Handelsverlauf die Unterstützung um 13.800 Punkte aufgegeben, im Anschluss wurde der Index direkt Richtung 13.600 Punkte durchgereicht.

Ausblick:

Heute Vormittag läuft eine Korrekturbewegung, die in den vergangenen Minuten ordentlich an Momentum gewinnt. Unterhalb von 13.800 Punkten ist die heutige Erholung vorerst als Pullback-Bewegung nach der gestrigen Verkaufswelle zu interpretieren. Ein Stundenschluss nördlich der 13.800er Marke würde allerdings das kurzfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen zu Gunsten der Bullen. Dann wäre sogar die 14.000er Marke wieder in Reichweite. Die Entscheidung über den restlichen Wochenverlauf dürfte somit bereits heute Nachmittag fallen.