Einzelhandelskette Ross Stores zahlt vierteljährliche Dividende aus

Die amerikanische Einzelhandelskette Ross Stores Inc. (ISIN: US7782961038, NYSE: ROST) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 31 US-Cents je Anteilsschein aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 30. September 2022 (Record date: 6. September 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,24 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 92,82 US-Dollar (Stand: 17. August 2022) einer Dividendenrendite von 1,34 Prozent. Im März 2021 nahm der Konzern die Dividendenzahlung wieder auf, nachdem diese im Frühjahr 2020 aufgrund der Covid-19 Pandemie ausgesetzt wurde. Im März 2022 erfolgte eine Anhebung um 9 Prozent.

Ross Stores mit Firmensitz in Dublin, im US-Bundesstaat Kalifornien, betreibt in 39 amerikanischen Bundesstaaten sowie in Washington, D.C. und in Guam insgesamt über 1.600 Läden zu Discount-Preisen. In den USA ist der Konzern bekannt für seine Marke Dress for Less und dd’s Discounts. Im ersten Quartal (30. April) des Jahr 2022 wurde ein Umsatz von 4,33 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 4,52 Mrd. US-Dollar), wie am 19. Mai 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 338,45 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 476,48 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Zahlen zum zweiten Quartal 2022 werden an diesem Donnerstag präsentiert.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 18,78 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 32,42 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. August 2022).

Redaktion MyDividends.de